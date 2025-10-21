Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:04
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 21 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia è al massimo e vi spinge a muovervi con determinazione. In amore, un gesto inatteso può rafforzare il legame con il partner.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata richiede equilibrio e riflessione. In amore, dialogo e comprensione consolidano i rapporti.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle favoriscono comunicazione e socialità. In amore, conversazioni sincere possono chiarire dubbi e rafforzare i legami.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità e intuizione sono accentuate. In amore, piccoli gesti e attenzioni rafforzano il legame con il partner. Sul lavoro, la perseveranza aiuta a superare eventuali ostacoli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 ottobre 2025), energia e desiderio di emergere caratterizzano la giornata. In amore siete passionali e desiderosi di momenti intensi. La serata promette entusiasmo e vitalità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, il cielo invita a praticità e precisione. In amore, piccoli gesti di attenzione rafforzano i legami. Sul lavoro, dedizione e metodo vengono apprezzati dai colleghi e superiori.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di armonia guida le vostre azioni. Le relazioni sono favorite: eventuali malintesi possono essere risolti con dialogo sincero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra intensità emotiva è forte. In amore, passione e complicità rafforzano il legame con il partner.

Sagittario

Cari Sagittario, lo spirito di avventura domina la giornata. In amore prevale la leggerezza, ma fate attenzione a non trascurare chi cerca maggiore stabilità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la responsabilità guida le vostre azioni, ma oggi le stelle suggeriscono anche momenti di relax. In amore, apertura e sincerità rafforzano i legami.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 ottobre 2025), creatività e originalità sono protagoniste della giornata. In amore, siete attratti da persone stimolanti e fuori dall’ordinario.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano le vostre scelte. In amore, emozioni profonde rafforzano la complicità con il partner.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca