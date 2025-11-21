Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata di iniziativa e voglia di muoverti. Sul lavoro, attenzione alle discussioni: meglio usare diplomazia. In amore, dialogo sincero favorisce chiarimenti con il partner. Energia alta: approfitta per affrontare compiti impegnativi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna ti invita a fare scelte ponderate. Sul lavoro, attenzione alle spese e alle novità: procedi con cautela. In amore, chi è in coppia vive momenti di serenità, i single potrebbero conoscere persone affascinanti ma complesse. Cura il tuo benessere.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata brillante per idee e contatti. Sul lavoro, nuove opportunità e incontri stimolanti. In amore, comunicazione efficace: chi è in coppia risolve malintesi, i single possono essere attratti da conversazioni intriganti.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità e intuizione in primo piano. Sul lavoro, mantieni calma e pazienza. In amore, momenti di complicità con il partner; i single possono incontrare persone con cui sentono forte empatia. Prenditi cura di te stesso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 novembre 2025), energia e creatività al massimo. Sul lavoro, iniziative vincenti. In amore, passione e fascino personale: chi è in coppia vive momenti intensi, i single possono attirare attenzioni. Evita impulsività.

Vergine

Cari Vergine, ottimo momento per organizzare e pianificare. Sul lavoro, sistemare dettagli porterà risultati. In amore, armonia con il partner, i single possono essere attratti da persone pratiche e affidabili.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio e armonia al centro. Sul lavoro, collaborazioni positive. In amore, dolcezza e complicità con il partner; i single potrebbero fare incontri piacevoli. Attenzione a scelte ponderate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ntensità e intuizione al massimo. Sul lavoro, decisioni importanti favorite. In amore, emozioni forti: chi è in coppia vive momenti di complicità; i single possono essere attratti da esperienze intriganti.

Sagittario

Cari Sagittario, movimento e contatti favoriti. Sul lavoro, progetti positivi e incontri stimolanti. In amore, leggerezza e spontaneità: chi è in coppia vive momenti piacevoli; i single avranno occasioni interessanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e impegno. Sul lavoro, disciplina e costanza portano riconoscimenti. In amore, stabilità per chi è in coppia; i single più selettivi. Ottimo momento per pianificare obiettivi concreti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 novembre 2025), creatività e originalità favoriscono nuove idee. Sul lavoro, proposte innovative possono avere successo. In amore, autenticità e spontaneità: chi è single avrà incontri stimolanti.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione in primo piano. Sul lavoro, ascolta l’intuito. In amore, chi è in coppia vive dolcezza; i single attraggono persone interessanti. Cura riposo ed energia emotiva.

Ricerca