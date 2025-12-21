Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo oggi ti rimette in carreggiata. Dopo un periodo un po’ nervoso, ritrovi energia e determinazione. In amore c’è più chiarezza: se c’è stato un malinteso, ora si può risolvere. Nel lavoro meglio il pomeriggio, con una buona notizia o un contatto utile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata che chiede pazienza ma promette stabilità. Non forzare le situazioni, soprattutto in famiglia. In amore conta di più la sicurezza che la passione. Sul lavoro piccoli passi avanti, ma solidi. Bene il fisico.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo brillante. La Luna favorisce i rapporti e la comunicazione. Ottimo momento per chiarire, parlare, spiegare. In amore torna il sorriso, nel lavoro una telefonata può sbloccare qualcosa. Giornata positiva.

Cancro

Cari Cancro, le stelle ti proteggono e ti aiutano a guardare avanti. In amore c’è bisogno di dolcezza e rassicurazioni. Nel lavoro evita polemiche, ma fidati del tuo intuito. Serata rilassante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 dicembre 2025), giornata di forza. Hai carisma e sicurezza. In amore sei protagonista, ma attento a non voler comandare troppo. Sul lavoro puoi ottenere un riconoscimento o far valere una tua idea. Energia alta.

Vergine

Cari Vergine, giornata pratica. È il momento giusto per sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore meno critiche e più comprensione. Sul lavoro precisione premiata. Serata tranquilla.

Bilancia

Cari Bilancia, torna l’equilibrio. Le stelle ti aiutano a ritrovare armonia nei rapporti. In amore dialogo favorito. Nel lavoro una situazione si chiarisce. Buon momento per prendere decisioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo intenso. Le emozioni sono forti, ma costruttive. In amore passione, nel lavoro una scelta va affrontata con coraggio. Fidati del tuo istinto, oggi non sbaglia.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata dinamica. Hai voglia di muoverti, cambiare, programmare. In amore sincerità necessaria. Nel lavoro nuove prospettive. Energia in crescita nel pomeriggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata concreta e produttiva. Stai costruendo qualcosa di importante. In amore serve più disponibilità emotiva. Sul lavoro risultati lenti ma sicuri. Bene la sera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 dicembre 2025), idee brillanti. Attenzione però a non disperderti. In amore voglia di novità, nel lavoro una proposta va valutata con calma. Creatività in primo piano.

Pesci

Cari Pesci, cielo dolce. Sei più sensibile, ma anche più ispirato. In amore belle emozioni. Nel lavoro segui l’intuito, ma resta con i piedi per terra. Giornata positiva.