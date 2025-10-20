Icona app
Ultimo aggiornamento ore 07:18
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 20 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna ti spinge a osare: oggi potresti ricevere una proposta inaspettata o un invito da accettare al volo. L’energia torna viva, ma non correre troppo: pianifica!

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata di dolcezza e stabilità. Qualcuno ti fa sentire al sicuro. Ottimo momento per affari e questioni di casa: la concretezza ti premia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante e loquace: parola d’ordine, comunicare! Un incontro casuale può trasformarsi in un progetto o in un flirt intrigante.

Cancro

Cari Cancro, senti il bisogno di protezione, ma anche di libertà. Piccoli gesti d’amore ti scaldano il cuore. Cura il corpo con un po’ di relax.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), Sole e Luna ti rendono irresistibile. Brilli in pubblico, ma evita tensioni sul lavoro. Con un sorriso puoi ottenere molto di più.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, il dettaglio fa la differenza: oggi la precisione è il tuo superpotere. In amore, una parola gentile riaccende la fiamma.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata profuma di armonia. La bellezza ti ispira, l’amore ti chiama. Piccolo colpo di fortuna nel pomeriggio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sei magnetico, profondo, affascinante. La passione domina la giornata: segui l’istinto, ma non forzare nessuno.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di viaggiare e sognare è forte. Un incontro culturale o un nuovo progetto accende il tuo entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concretezza vince. Oggi puoi fare un passo importante nel lavoro. In amore, fidati di chi resta, non di chi promette.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), la fantasia corre veloce: idee geniali da condividere. Attenzione però a non trascurare chi ti vuole bene.

Pesci

Cari Pesci, il cuore è in primo piano. Una notizia ti emoziona, ma non perderti nei sogni: mantieni i piedi in acqua ma anche un po’ a terra.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 20 al 26 ottobre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 20 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 20 ottobre 2025
