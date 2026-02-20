Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, l’energia cambia: meno impulsività, più strategia. È il momento di pianificare un progetto. In amore evita discussioni mattutine. La serata promette passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo rassicurante. Ti senti più stabile e concreto. Ottima giornata per trattative o acquisti. In amore cresce la complicità, soprattutto nelle coppie di lunga data.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata dinamica. Incontri favoriti, messaggi importanti in arrivo. In amore puoi fare una scelta decisiva. Attenzione solo alla stanchezza serale.

Cancro

Cari Cancro, emozioni profonde. Potresti ricevere una notizia che tocca il cuore. Nel lavoro serve pazienza. In amore chiarisci un dubbio senza timore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), sei protagonista. Il cielo ti sostiene nelle iniziative personali. In amore puoi vivere un momento speciale. Bene anche le questioni economiche.

Vergine

Cari Vergine, precisione e concretezza ti guidano. È una giornata utile per programmare il futuro. In amore meno critiche e più ascolto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti regala armonia. È il momento giusto per recuperare un rapporto. Nel lavoro una proposta merita attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, energia in crescita. Puoi ottenere un risultato importante. In amore passione e intensità. Non temere di mostrarti vulnerabile.

Sagittario

Cari Sagittario, spirito libero e mente aperta. Una nuova idea può cambiare i tuoi programmi. In amore c’è bisogno di sincerità assoluta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata solida e produttiva. Una conferma nel lavoro ti rende più fiducioso. In amore dimostra ciò che provi con un gesto concreto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), creatività e intuizione al massimo. Domani è il giorno giusto per proporre un’idea. In amore potresti vivere un incontro sorprendente.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e romanticismo. Una conversazione chiarisce un dubbio. Nel lavoro evita distrazioni, ma la serata promette dolcezza.