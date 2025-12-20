Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti rende impaziente ma anche coraggioso. È una giornata in cui puoi dire ciò che pensi senza troppi filtri: fallo con misura. Il lavoro richiede decisioni rapide. In amore, chi osa viene premiato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna ti invita alla calma. Non forzare i tempi: oggi vince chi sa aspettare. Buone notizie sul fronte pratico. In amore c’è bisogno di dolcezza, non di possesso.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata brillante per la comunicazione. Telefonate, messaggi, incontri: tutto si muove. Attenzione solo a non promettere troppo. In amore una parola detta bene vale più di mille gesti.

Cancro

Cari Cancro, sei più sensibile del solito. Proteggi le tue emozioni. Sul lavoro evita polemiche inutili. In amore cerca conforto e verità: chi ti ama saprà ascoltarti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 dicembre 2025), il Sole ti rende protagonista. Ottimo momento per farti notare e portare avanti un’idea. In amore torna il desiderio, ma non imporre il tuo ritmo agli altri.

Vergine

Cari Vergine, giornata utile per sistemare, chiarire, mettere ordine. Il lavoro ti premia se resti flessibile. In amore abbassa le difese: non tutto va analizzato.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo parla di armonia da ritrovare. Una decisione va presa con il cuore. In amore c’è una scelta da fare, anche piccola, ma significativa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni intense, ma ben governate. Oggi puoi ottenere una risposta che aspetti da tempo. In amore, passione profonda: attenzione alla gelosia.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata dinamica, con voglia di muoverti e cambiare aria. Sul lavoro arriva uno stimolo nuovo. In amore sei sincero, forse troppo: misura le parole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo ti sostiene nelle responsabilità. Giornata produttiva. In amore però non dimenticare la tenerezza: non è una debolezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 dicembre 2025), senti il bisogno di essere libero. Idee originali trovano spazio. In amore serve chiarezza: non dare per scontato chi ti sta accanto.

Pesci

Cari Pesci, Luna amica. Intuizioni forti, sogni rivelatori. Segui il tuo sentire. In amore c’è romanticismo, ma anche bisogno di concretezza.