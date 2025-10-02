Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, è come se avessi una torcia accesa in mano: illumini nuove strade, ma rischi anche di bruciare troppo in fretta. In amore le scintille non mancano, nel lavoro c’è aria di sfida. Ricorda: il coraggio paga, l’impulsività no.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la tua terra fertile oggi ha bisogno di cure: le relazioni chiedono dolcezza e ascolto. Nel lavoro, più che correre, semina con calma. Una piccola gioia domestica o culinaria ti restituisce serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento ti soffia alle spalle, porta notizie, contatti, messaggi. In amore c’è voglia di leggerezza, ma attenzione a non dire troppe parole. Nel lavoro puoi fare due mosse contemporaneamente: sei il segno della velocità mentale.

Cancro

Cari Cancro, le maree interiori oggi sono favorevoli: emozioni intense, aperture sentimentali, perfino un invito speciale. Nel lavoro puoi contare su energie nuove, come una spinta che arriva alle tue vele. Non rinchiuderti nel guscio: lasciati trasportare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), il sole è sempre con te, ma oggi qualche nuvola può velarlo. Relazioni da chiarire, soprattutto se l’orgoglio mette barriere. Nel lavoro sei sotto osservazione: dimostra ciò che vali senza sfoderare sempre le unghie.

Vergine

Cari Vergine, la tua precisione oggi si colora di fantasia. Venere sorride e porta un incontro inaspettato o un gesto affettuoso. Nel lavoro gli astri ti spingono a fare ordine, ma anche a osare un passo nuovo. Piccoli piaceri quotidiani ti ricaricano.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata da equilibristi: relazioni che chiedono armonia, decisioni da prendere senza forzare. Nel lavoro meglio accordi chiari e trasparenti. Un po’ di bellezza intorno a te — musica, arte, colori — ti ridà energia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le acque profonde si muovono: desideri forti, emozioni che non puoi trattenere. In amore sei magnetico. Nel lavoro potresti dover gestire una rivalità, ma la tua intensità ti dà vantaggio. Energia da incanalare, non sprecare.

Sagittario

Cari Sagittario, il tuo arco è teso: punti lontano, sogni viaggi, libertà, avventure. In amore cerchi passione ma senza catene. Nel lavoro è tempo di aprire nuovi orizzonti, anche con un contatto estero. La tua forza? L’ottimismo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata di salite, ma con un panorama che ripaga. In amore torni concreto e rassicurante, nel lavoro non molli la presa: la costanza resta la tua arma. Attenzione allo stress: ritagliati un momento di silenzio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 ottobre 2025), idee a raffica: sembri un laboratorio creativo. In amore sei un po’ sfuggente, ma affascinante. Sul lavoro le stelle spingono a percorrere strade insolite, a inventare. Non trascurare però chi ti aspetta con pazienza.

Pesci

Cari Pesci, ti muovi come in un sogno, con intuizioni che valgono oro. In amore vivi momenti profondi, nel lavoro puoi ripescare un progetto lasciato in sospeso. Energia emotiva alta: canalizzala in musica, arte, o in un gesto gentile.