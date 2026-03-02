Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, sentite un’irrequietezza che vibra sotto pelle. Non è rabbia, è desiderio di cambiamento. Oggi però non si conquista con l’impeto ma con la strategia. In amore evitate parole impulsive: una frase detta con troppa foga può creare distanza. Sul lavoro qualcuno vi osserva, studia le vostre mosse. Agite con intelligenza, non con fretta. La sera porta maggiore lucidità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge con un manto dolce e rassicurante. È una giornata fertile per i sentimenti, per le decisioni legate alla casa, alla famiglia, alla stabilità. In amore cercate concretezza e sicurezza, e potete ottenerle. Nel lavoro è il momento di consolidare ciò che avete già costruito, senza inseguire chimere. Una piccola questione economica trova soluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende i vostri pensieri veloci come vento. Troppe idee, troppe possibilità. Oggi dovete scegliere una strada e non disperdervi. In amore una conversazione chiarisce un malinteso recente. Non giocate con l’ambiguità: la sincerità vi renderà più forti. Nel lavoro arriva una notizia che modifica i piani della settimana.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende profondi, quasi medianici. Avvertite emozioni anche non dette. In amore desiderate protezione ma dovete anche offrirla. È giornata di chiarimenti importanti, soprattutto nelle relazioni di lunga durata. Nel lavoro si apre uno spiraglio che richiede coraggio. Non abbiate paura di uscire dalla vostra zona sicura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 marzo 2026), il Sole vi sostiene ma vi chiede misura. L’orgoglio è una corazza utile, ma oggi va abbassata. In amore la passione è intensa, ma una parola dolce vale più di una dichiarazione teatrale. Nel lavoro si prospetta un’opportunità, ma va valutata senza fretta. La vostra luce non ha bisogno di eccessi per brillare.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi dona rigore e precisione. Ottima giornata per sistemare documenti, chiarire conti, firmare accordi. In amore però lasciate spazio all’imprevisto: non tutto può essere analizzato. Un gesto spontaneo potrebbe sorprendervi. Attenzione alla stanchezza fisica, ascoltate il corpo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi illumina con eleganza. Oggi siete diplomatici, convincenti, affascinanti. È il momento ideale per chiarire una questione affettiva lasciata in sospeso. Nel lavoro una trattativa può trovare equilibrio grazie alla vostra capacità di mediazione. Non rimandate una scelta che sapete già di dover fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende magnetici e profondi. È una giornata intensa, quasi trasformativa. In amore la passione può essere travolgente, ma attenzione alla gelosia: non lasciate che un sospetto rovini ciò che è autentico. Nel lavoro siete strategici, pronti a cogliere un dettaglio che altri non vedono.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita ad allargare lo sguardo. Pensate al futuro, a un progetto lontano, a un viaggio reale o simbolico. In amore desiderate libertà ma anche verità. Non promettete ciò che non siete pronti a mantenere. Buone notizie in arrivo sul piano professionale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi, affidabili, concreti. È giornata utile per chiudere una questione rimasta aperta. In amore però evitate eccessiva freddezza: chi vi sta accanto ha bisogno di calore. Un piccolo gesto affettuoso vale più di mille parole.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 marzo 2026), Urano porta una vibrazione improvvisa, quasi elettrica. Un incontro, una proposta o un’intuizione possono cambiare l’umore della giornata. In amore siete imprevedibili ma affascinanti. Nel lavoro seguite l’istinto, ma verificate i dettagli.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi avvolge con la sua sensibilità sottile. È giornata romantica, ideale per dichiarazioni, chiarimenti, sogni condivisi. Nel lavoro fidatevi di un’intuizione: la vostra creatività è un dono prezioso. Non lasciate che i dubbi offuschino la vostra luce.