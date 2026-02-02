Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, sostenuta da una Luna favorevole che invita all’azione. In amore torna il desiderio di chiarire, di dire finalmente ciò che senti. Nel lavoro serve decisione: chi osa viene premiato. Energia buona, ma non strafare.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo ti chiede pazienza. In amore conta più un gesto silenzioso che mille parole. Sul lavoro evita scontri inutili: osserva, valuta, rimanda. Salute stabile, giova il contatto con la natura.

Gemelli

Cari Gemelli, ottimo momento per i rapporti: dialogo fluido, incontri interessanti. Lavoro favorito da Mercurio, soprattutto se usi creatività e intelligenza. Attenzione al sonno: la mente corre troppo.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità accentuata, ma anche grande intuizione. In amore segui il cuore, ma senza idealizzare. Nel lavoro puoi ricevere una conferma attesa. Salute: ascolta i segnali del corpo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), giornata di forza interiore. In amore sei magnetico, ma evita l’orgoglio. Sul lavoro puoi guidare gli altri con naturalezza. Buona vitalità, usa l’energia per costruire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, cielo di riflessione. In amore chiarisci ciò che non ti convince. Nel lavoro precisione e metodo portano risultati. Attenzione allo stress: concediti una pausa.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna ti rende affascinante e ricettivo. Amore in ripresa, dialoghi importanti. Lavoro favorito se collabori. Salute in miglioramento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa. In amore desideri profondità, evita gelosie. Nel lavoro sei strategico: muovi le pedine giuste. Energia potente, ma da dosare.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di libertà e movimento. Amore vivace, ma non fuggire dal confronto. Lavoro: nuove idee. Ottima salute.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, cielo serio e costruttivo. In amore chiedi certezze. Nel lavoro passi importanti per il futuro. Resistenza fisica buona.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), creatività in aumento. Amore imprevedibile ma stimolante. Lavoro: idee originali. Attenzione alla distrazione.

Pesci

Cari Pesci, grande sensibilità. Amore dolce, ma serve concretezza. Lavoro ispirato. Salute legata all’umore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca