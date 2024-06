Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, la quadratura di Mercurio nel corso delle prossime ore di questo 19 giugno provocherà qualche piccolo problema in ambito familiare e un certo disagio. Attenzione: nei prossimi giorni la situazione si potrebbe fare più tesa…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la luna è in opposizione, ma in serata inizierà un transito favorevole. Al mattino potreste imbattervi in alcuni concorrenti battaglieri.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi chiederanno di essere più precisi del solito, di migliorare e di concentrarvi su nuovi progetti. Con Giove nel vostro segno zodiacale avrete maggiori possibilità di successo.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio e Venere sono nel vostro segno, positiva anche la presenza della Luna. Questa dovrebbe essere una buona giornata per tutti, specialmente per i single in cerca dell’anima gemella.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 giugno 2024), la Luna in dissonanza potrebbe suscitare un po’ di distrazione, privarvi di lucidità mentale. Dovreste riguardarvi.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio torna in aspetto positivo. Questo potrebbe significare l’apertura di nuove opportunità entusiasmanti da sfruttare senza perdere tempo. In arrivo buone notizie dal lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi chiederanno di parlare di affari con l’obiettivo di raggiungere buoni risultati. Anche se avete difficoltà o problemi, non dovete farvi abbattere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con la Luna nel vostro segno e la bellissima Venere nell’amico Cancro chi cerca l’amore sarà fortunato.

Sagittario

Cari Sagittario, il peggio è ormai alle spalle. Vi siete liberati da quasi tutte le opposizioni planetarie. D’ora in poi riuscirete a riprendere il controllo della vostra vita professionale ed emotiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è il momento di iniziare a prestare più attenzione nei rapporti con gli altri. Avere Mercurio e Venere in opposizione vuol dire che dovete fare i conti con dei problemi, tensioni e discussioni, ma anche incomprensioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 giugno 2024), se state portando aventi un contratto o un affare, non forzate le mano e fate in modo che il tutto accada normalmente. E’ sempre meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci

Cari Pesci, brillano le stelle in cielo, quindi potete vincere qualunque sfida. Queste giornate sono ideali per fare richieste, progetti e trovare grandi soluzioni ai vostri problemi.