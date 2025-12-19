Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti chiede prudenza. Non tutto va affrontato di petto. Sul lavoro osserva prima di agire. In amore una pausa di riflessione può fare bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata più serena. Recuperi fiducia e stabilità. Ottime le questioni familiari. In amore torna il desiderio di costruire.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce. Tante idee, ma serve una direzione. Sul lavoro scegli una priorità. In amore c’è voglia di gioco e leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, ti senti più forte. Una questione del passato perde importanza. In amore puoi chiarire definitivamente un dubbio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 dicembre 2025), il cielo ti chiede generosità. Non tutto ruota intorno a te, e oggi puoi scoprirlo con piacere. In amore un gesto semplice vale moltissimo.

Vergine

Cari Vergine, giornata di riflessione. Evita critiche inutili. Sul lavoro meglio rimandare decisioni importanti. In amore ascolta, senza giudicare.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo si fa più leggero. Ottimi incontri, belle sensazioni. In amore torna il sorriso. Favoriti accordi e riconciliazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa ma produttiva. Qualcosa si muove sotto la superficie. In amore chiarisci ciò che non ti convince: il silenzio oggi pesa.

Sagittario

Cari Sagittario, hai voglia di futuro. Giornata favorevole per pianificare. In amore guarda avanti, non tornare su vecchie storie.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo ti invita a rallentare. Non tutto è lavoro. In amore c’è bisogno di presenza, non solo di sicurezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 dicembre 2025), idee brillanti, ma attenzione alla distrazione. Sul lavoro resta concentrato. In amore sorprendi chi ami con un gesto fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, giornata dolce e ispirata. Le emozioni scorrono libere. In amore senti il bisogno di fusione e verità. Segui il cuore, ma resta con i piedi a terra.