Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 18 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata d’oro per iniziare qualcosa di nuovo. Il coraggio ti accompagna e le stelle ti spingono all’azione. Sul lavoro puoi ottenere riconoscimenti, ma non dimenticare di ringraziare chi ti ha sostenuto. In amore, parole dirette e sincere aprono strade inaspettate.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità che cercavi inizia a concretizzarsi. Belle notizie in campo economico o familiare: una trattativa si sblocca o una persona di fiducia ti offre supporto. Goditi questo equilibrio e concediti un piccolo lusso.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti regala fascino e intelligenza rapida. Nuovi contatti, conversazioni stimolanti, incontri casuali che possono diventare occasioni fortunate. In amore, la leggerezza vince: non serve complicare ciò che è semplice.

Cancro

Cari Cancro, un progetto prende forma, e finalmente senti che i tuoi sforzi vengono riconosciuti. È il momento di mostrarti, di credere nel tuo talento. Un familiare ti incoraggia: accogli quel sostegno come un dono.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 ottobre 2025), riconoscimenti e complimenti arrivano proprio quando ne avevi bisogno. Le stelle ti vogliono al centro della scena, ma ricordati di lasciare spazio anche agli altri. In amore, il calore è intenso e sincero.

Vergine

Cari Vergine, una chiamata, un messaggio, una notizia improvvisa: qualcosa cambia la direzione della giornata. Le stelle ti consigliano di adattarti e non forzare i tempi. Sul lavoro, precisione e calma portano fortuna.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata scorrevole e armoniosa. Le coincidenze ti sorridono e ti accorgi che tutto accade al momento giusto. Buon periodo per l’amore, soprattutto se lasci parlare il cuore senza troppi calcoli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’energia è altissima e la passione domina la scena. Se qualcuno ti sfida, rispondi con classe, non con rabbia. Ottimo momento per chiarire e ripartire. L’intuito ti guida verso una scelta giusta.

Sagittario

Cari Sagittario, opportunità di viaggio, crescita o nuove esperienze. Il mondo sembra chiamarti a gran voce. Non avere paura di cambiare direzione: ciò che ti aspetta è stimolante e luminoso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, decisioni importanti portano vantaggi futuri. Le stelle premiano la tua costanza e la tua disciplina. In amore, chi resta vicino a te nonostante tutto merita fiducia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 ottobre 2025), le idee che nascono oggi hanno un potenziale enorme. Scrivile, condividile, coltivale. Sul piano emotivo, una persona originale come te può entrare nella tua vita e sorprenderti.

Pesci

Cari Pesci, sogni, intuizioni e visioni si intrecciano. Oggi puoi rendere reale qualcosa che sembrava solo fantasia. Creazione artistica, amore o cambiamento: qualunque cosa sia, fidati del tuo cuore.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca