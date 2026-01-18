Icona app
Ultimo aggiornamento ore 07:22
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata porta energia e voglia di agire. Sentirai un impulso improvviso a risolvere vecchie questioni, sia personali sia lavorative. Evita decisioni impulsive: meglio ponderare le mosse. In amore, serata intensa, possibili chiarimenti con una persona cara. Salute: attenzione ai nervi, un po’ di meditazione o passeggiate ti aiuteranno a scaricare tensioni.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dedicati a te stesso: un piccolo lusso o un gesto di affetto verso chi ami daranno grandi soddisfazioni. Lavoro: un progetto iniziato qualche tempo fa oggi mostra i primi risultati concreti. Attenzione alla burocrazia, potrebbero arrivare piccole complicazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, chi ti contatterà oggi porterà novità o stimoli inaspettati. Evita di spargere troppe informazioni: scegli a chi confidarti. Amore: dialogo aperto con il partner, possibile incontro interessante per i single. Salute: attenzione agli occhi e alla testa, piccoli mal di testa potrebbero disturbare.

Cancro

Cari Cancro, il giorno favorisce l’introspezione e la riflessione. Potresti riscoprire un vecchio hobby o un sogno abbandonato. In amore, la dolcezza dei sentimenti sarà apprezzata, ma evita gelosie infondate. Lavoro: concentrazione e metodo ti porteranno a buoni risultati, soprattutto se ti muovi con pazienza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 gennaio 2026), il tuo fascino naturale è al massimo: approfittane in ambito sociale e lavorativo. Possibili incontri fruttuosi o collaborazioni interessanti. In amore, momento di passione e di chiarimento con il partner. Salute: energia buona, ma attenzione a non esagerare con cibi troppo pesanti.

Vergine

Cari Vergine, giornata di analisi e organizzazione. Ottimo momento per pianificare progetti futuri e risolvere piccole questioni pratiche. In amore, piccoli gesti faranno la differenza, anche una semplice parola gentile. Lavoro: metti ordine tra documenti e idee, ti aiuterà a chiarire la strategia.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata invita a trovare equilibrio tra mente e cuore. Possibili incontri che stimolano la riflessione. Amore: momento positivo per chiarire malintesi. Lavoro: collaborazioni favorite, ma attenzione a chi tenta di approfittare della tua disponibilità. Salute: favoriti relax e attività leggere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, energia intensa e magnetica. Possibili rivelazioni inaspettate. In amore, passione e attrazione forti: attenzione alle gelosie. Lavoro: intuizioni importanti, ma non agire impulsivamente. Salute: ottima energia, ma gestisci lo stress emotivo.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di slancio e voglia di libertà. Ottimo momento per prendere decisioni che aprano nuove strade. Amore: incontri piacevoli, conversazioni stimolanti. Lavoro: buone opportunità, ma attenzione a non trascurare dettagli importanti. Salute: energia positiva, favoriti sport e movimento.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, momento favorevole per la concretezza e la strategia. Oggi potresti ricevere riconoscimenti o apprezzamenti sul lavoro. Amore: comunicazione chiara e calma porta armonia. Salute: attenzione alla postura, piccoli acciacchi potrebbero comparire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 gennaio 2026), giornata creativa e innovativa. Idee brillanti possono emergere inaspettatamente. Amore: flirt possibili, relazioni stimolanti. Lavoro: sfrutta intuizioni e creatività, ma verifica ogni dettaglio prima di agire. Salute: favoriti esercizi di mente e corpo.

Pesci

Cari Pesci, giorno di sensibilità e introspezione. Ascolta il tuo istinto nelle scelte. Amore: emozioni profonde, momenti romantici e intensi. Lavoro: intuizione importante per affrontare imprevisti. Salute: favoriti relax, meditazione, musica o arte come sfogo creativo.

Ricerca