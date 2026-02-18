Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:00
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, Saturno nel segno vi consente di riprendere in mano la vostra vita. E’ il momento, soprattutto per le giovani coppie, di programmare un passo importante come le nozze o la convivenza.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi invitano a cambiare rotta, ad abbandonare delle abitudini scomode o poco salutari e a riprendere in mano le redini della vostra esistenza facendo scelte nuove e liberatorie.

Gemelli

Cari Gemelli, grosso passo in avanti: siete pronti a fare quel salto di qualità che vi manca per raggiungere traguardi prestigiosi.

Cancro

Cari Cancro, momento di svolta sotto tanti punti di vista. Ci saranno tutte le condizioni per riuscire a raggiungere quei traguardi che per lungo tempo vi sono stati preclusi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), viaggiare, conquistare nuove mete e raggiungere nuovi traguardi. Tutto questo sarà possibile grazie alla nuova configurazione astrologica che vede Saturno in Ariete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno che abbandona i Pesci rappresenta per voi la liberazione da una fase opprimente. State finalmente recuperando un po’ di smalto…

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di mettere ordine alla vostra vita, magari cercando di capire cosa volete fare e quali sono i traguardi che volete prefissarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il passaggio di Saturno da Pesci ad Ariete rappresenta una buona notizia per voi, almeno dal punto di vista sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, il nuovo quadro astrale porterà giovamento anche alla sfera sentimentale, a patto che riusciate a trovare qualche ritaglio di tempo da dedicare alla persona che avete al vostro fianco.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, questo cielo porta grandi occasioni per concludere un affare allettante o una compravendita. In questo momento siete concentrati soprattutto sulla vostra sfera economica e avete poco tempo da dedicare alla famiglia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), questo cielo è sgombro da nubi e quindi sarà più facile per voi ritrovare quella leggerezza che è mancata per troppo tempo.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite decisamente più forti e più lucidi grazie anche a questa nuova fase astrologica che vi solleva da alcune pressioni. Cercate di farvi guidare dall’istinto soprattutto se dovete fare delle scelte cruciali per il futuro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca