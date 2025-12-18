Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana Marte ti rende energico e diretto. In amore aumenta il desiderio di fare chiarezza: potresti prendere decisioni rapide. Sul lavoro c’è una spinta a cambiare strategia, soprattutto con Mercurio favorevole. Bene le trattative. Tieni d’occhio le spese: Venere chiede prudenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole ti illumina e porta stabilità. In amore tornano armonia e sensualità: le coppie possono consolidare progetti, i single attirano senza sforzo. Sul lavoro Giove nel segno favorisce revisioni e miglioramenti: tutto ciò che semini ora porta frutti nei prossimi mesi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio nel tuo cielo stimola idee, contatti e movimenti. È un periodo brillante per la comunicazione, sia sentimentale che professionale. In amore potresti sorprenderti a parlare con più sincerità del solito. Sul lavoro arrivano messaggi importanti, inviti, opportunità veloci: tieni il telefono acceso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna, tua guida, ti porta emozioni profonde. Questa settimana potresti avvertire un bisogno di protezione. In amore ritrovi equilibrio dopo qualche incertezza. Sul lavoro attenzione agli umori: è facile sentirsi stanchi, ma la seconda parte della settimana porta un recupero netto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 dicembre 2025), Venere è favorevole e accende fascino, creatività e una certa voglia di brillare. In amore c’è ripresa: incontri caldi per chi cerca novità. Sul lavoro hai bisogno di riconoscimento e potresti finalmente ottenerlo. Energie in crescita da metà settimana.

Vergine

Cari Vergine, periodo concreto, come piace a te. Mercurio riporta ordine nei pensieri e nelle scelte. In amore hai voglia di stabilità, non di giochi: chiarimenti possibili e positivi. Sul lavoro ritrovi precisione e concentrazione; arrivano risposte che aspettavi da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti osserva e ti invita a trovare equilibrio emotivo. In amore cresce il dialogo, anche se qualche piccola tensione può emergere. Sul lavoro è una settimana di mediazioni: la tua diplomazia ti permette di ottenere più di quanto immagini. Piccole fortune in arrivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte porta intensità e decisioni forti. In amore non hai mezze misure: o tutto o niente. Momento ideale per chiarire situazioni complicate. Sul lavoro puoi mettere il turbo: sei concentrato, intuitivo e determinato. Attenzione alle gelosie professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana dinamica. Cerchi movimento, novità e stimoli: e le stelle li portano. In amore sono favoriti gli incontri spontanei, i viaggi, i messaggi improvvisi. Sul lavoro si riattiva un progetto fermo da tempo: tieniti pronto a cogliere un invito o una proposta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti vuole rigoroso, ma ora c’è più leggerezza. In amore emergono tenerezza e concretezza: potresti fare un passo importante. Sul lavoro cresce la responsabilità, ma anche la tua capacità di gestirla. Settimana che crea solide basi per il futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 dicembre 2025), Urano porta novità e cambi di programma improvvisi. In amore è un periodo vivace, talvolta un po’ confuso, ma ricco di sorprese. Sul lavoro potresti ricevere una chiamata inaspettata che apre scenari nuovi. Mantieni elasticità mentale: è la tua arma migliore.

Pesci

Cari Pesci, la Luna e Nettuno amplificano sensibilità e intuizione. In amore c’è poesia: perfetta per riavvicinamenti o per incontri dolci. Sul lavoro segui l’istinto: ti porta nella direzione giusta anche se non sembra la più logica. Attenzione solo alla stanchezza: dormi di più.