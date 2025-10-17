Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna stimola il tuo coraggio: è tempo di afferrare le opportunità con decisione, soprattutto in ambito professionale. Evita però impulsività nei rapporti affettivi: ascolta prima, rispondi dopo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una dolce energia accompagna i tuoi passi: potresti ricevere un gesto inatteso dagli altri. In ambito materiale, evita spese improvvise. In amore, concediti qualche momento di tenerezza senza troppe parole.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è vivace e piena di intuizioni: scrivi, parla, fai proposte — oggi hai il favore degli astri per comunicare. Attenzione, però: non tutte le idee sono da portare avanti subito. Filtra.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità al top: oggi potresti percepire vibrazioni sottili nei rapporti più stretti. Se senti tensioni, “calma prima di voltare pagina”. Fai spazio al dialogo, non lasciare rancori dentro

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), brilla come raramente: il cielo ti offre momenti da protagonista. Se hai un progetto artistico o creativo, è il giorno giusto per dare forma. In coppia, sii spigliato ma non invadente.

Vergine

Cari Vergine, dettagli, ordine, precisione: le stelle ti chiedono di trasformare il caos in armonia. Agisci con pragmatismo, ma non dimenticare di respirare: anche il cuore va curato, non solo la mente.

Bilancia

Cari Bilancia, belle relazioni in arrivo: oggi potresti riconnetterti con qualcuno che pensavi lontano. Anche il fascino personale è potenziato. Non forzare nulla: lascia che le cose flu­iscano con naturalezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e passione: dentro di te il desiderio di andare a fondo. Se c’è una verità che temi d’affrontare, potresti trovarvi la forza. Attenzione, però: i conflitti nascono spesso da parole dette troppo in fretta.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di libertà e avventura: scorgi nuove strade oltre la routine. Se puoi, concediti un momento per uscire, viaggiare, respirare. Nel lavoro, “pensare fuori dagli schemi” potrebbe pagare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata di forza e radicamento: puoi costruire oggi qualcosa che dura. In ambito pratico, organizza, pianifica, metti a terra. In amore, evita sospetti: affidati alle certezze che hai costruito.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), originalità e spirito innovativo: la tua visione unica potrebbe offrire soluzioni sorprendenti a chi ti sta accanto. Sii curioso, sperimenta. Evita però di essere troppo distante nei rapporti emotivi.

Pesci

Cari Pesci, intuizione e empatia: senti con il cuore, prima che con la ragione. Oggi potresti cogliere segnali che agli altri sfuggono. In amore, parla poco e ascolta molto. Talvolta le pause contano più delle parole.