Oroscopo Branko oggi 17 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 novembre 2019:

Ariete

Ancora dominante l’elemento acqua, non solo in astrologia. Oggi i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero avere un calo della passionalità fisica, ma dovrebbero veder aumentare il trasporto poetico. Questioni finanziarie e legali vanno spostate alla prossima settimana, che apre con novità in famiglia. Arriva successo nel lavoro e negli affari.

Toro

Finalmente, dopo aver tanto parlato di lavoro e discusso di soldi, l’amore entra quasi di prepotenza nei vostri discorsi, iniziative che avete deciso di intraprendere. Avanti Toro!

Gemelli

Successo finale è scritto in questo cielo per i Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko, si parla di iniziative intraprese quest’autunno. Arrivano a una conclusione molto soddisfacente entro il passaggio di Sole in Sagittario. L’attività produttiva proseguirà anche dopo, in dicembre è previsto un altro scatto in avanti, state più tranquilli.

Cancro

Cari Cancro, la vostra Luna vi sente sempre nei momenti difficili e in quelli felici, ma arriva nel segno una volta al mese e si ferma circa due giorni, non sempre ci sono novità eccezionali. Dipende dal contatto che nasce con altri pianeti, oggi è interessante il trigono con Mercurio.

Leone

Agitazione e insofferenza nei rapporti stretti e collaborazioni per i Leone per questa giornata di novembre. A proposito di attività che dovete svolgere con altri, cercate di chiarire malintesi e spiegare la vostra posizione entro quest’anno, così in aprile quando avrete per un po’ Saturno e Marte in opposizione, le cose saranno sistemate.

Vergine

Dobbiamo tenere conto di corpi celesti in aspetto contrastante: Venere, Giove e Nettuno. Cari Vergine, vi sembrerà di scoppiare per il caos dell’ambiente vicino, famiglia, lavoro, ma potrete contare su una valanga di influssi positivi che vi condurranno là dove sognate di arrivare.

Bilancia

Oggi, domenica 17 novembre 2019, secondo l’oroscopo di Branko, i Bilancia vedranno illuminato il campo del successo professionale a cui spesso dedicano pure il loro privato. Peccato però non vivere la carnalità di questo Marte in fuga.

Scorpione

Conto alla rovescia per gli Scorpione: tre giorni e Marte sarà qui! Ora i vostri due pianeti saranno in aspetto diretto che vuol dire andare verso l’inverno con il cuore pieno di speranze. E risultati concreti, come annuncia Mercurio in trigono a Luna in Cancro, iniziativa vincente in affari.

Sagittario

La Luna è tornata positiva per i Sagittario. Vi ispira e fa nascere idee per la professione e affari che sembrano valide e originali, ma le troviamo ancora poco pratiche, in fase di elaborazione. Lunedì e martedì la situazione sarà più matura.

Capricorno

Le signore del Capricorno sono molto nervose per Luna in Cancro, due giorni, ma pure l’uomo avrà i suoi malumori data l’opposizione con Saturno. Vietate (Marte ancora contro) attività sportive pericolose, anche macchine e moto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko oggi puntate ancora molto sull’amore. Due giorni con Luna abbastanza calma nelle acque limpide del Cancro, ma ancora più incisivo e decisivo l’intervento dei tre esperti di amore fisico e spirituale.

Pesci

Persone in gamba, caratteri di valore e personalità forti provocano invidia, danno fastidio. Le osservazioni arrivano però da persone piccole, voi oggi e domani dovete fare più di ciò che avete programmato, Luna in Cancro, Sole e Mercurio chiamano circostanze di fortuna.

