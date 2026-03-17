Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia è forte e vi spinge ad agire. Oggi potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Nel lavoro è il momento di proporre nuove idee. In amore però cercate di non essere troppo impazienti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo favorisce stabilità e concretezza. Nel lavoro una questione economica o pratica trova finalmente una soluzione. In amore le coppie rafforzano il legame, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola comunicazione e curiosità. È una giornata vivace, piena di contatti e conversazioni. Nel lavoro arrivano notizie utili. In amore però cercate di non essere troppo sfuggenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. In amore potreste vivere un momento molto intenso con la persona che amate. Nel lavoro mantenete la calma davanti a una piccola tensione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 17 marzo 2026), il Sole vi restituisce entusiasmo. È il momento di tornare protagonisti e di mostrare il vostro talento. In amore la passione cresce e porta momenti di grande complicità.

Vergine

Cari Vergine, giornata produttiva. La vostra precisione vi permette di risolvere questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro arrivano risultati concreti. In amore cercate di non essere troppo severi con chi vi sta accanto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce incontri e dialoghi sinceri. In amore potreste chiarire una situazione che vi stava a cuore. Nel lavoro la vostra diplomazia vi aiuta a superare un ostacolo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuizione è fortissima. Potreste capire qualcosa di importante su una persona o su una situazione. Nel lavoro una vostra idea potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta voglia di movimento e nuove esperienze. Nel lavoro potrebbe nascere un progetto interessante. In amore cercate libertà ma anche sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende determinati. È una giornata favorevole per decisioni importanti legate al lavoro. In amore cercate di non chiudervi troppo nelle vostre responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 17 marzo 2026), Urano porta idee nuove e cambiamenti. Nel lavoro potreste trovare soluzioni originali a un problema. In amore una sorpresa può rendere la giornata più vivace.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica romanticismo e sensibilità. In amore il cielo favorisce momenti molto intensi. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito.