Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 17 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 17 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata più serena. Ritrovi lucidità e voglia di fare. In amore puoi recuperare un dialogo interrotto. Sul lavoro una proposta va valutata con calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo resta favorevole. Giornata stabile, ideale per decisioni pratiche. In amore cresce la fiducia. Ottimo momento per accordi e firme.

Gemelli

Cari Gemelli, sei più centrato. Le stelle aiutano la comunicazione, soprattutto nel lavoro. In amore una parola giusta può cambiare tutto. Piccola fortuna nel pomeriggio.

Cancro

Cari Cancro, giornata protetta. Le emozioni sono intense ma ben gestite. In amore puoi fare un passo importante. Bene la famiglia e la casa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 17 gennaio 2026), cielo ti chiede pazienza. Non tutto gira come vorresti, ma nulla è contro di te. In amore evita orgoglio eccessivo. Sul lavoro meglio osservare.

Vergine

Cari Vergine, giornata efficiente. Le stelle ti aiutano a risolvere un problema pratico. In amore più disponibilità. Attenzione allo stress serale.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo in miglioramento. Ritrovi armonia e desiderio di bellezza. In amore una riconciliazione è possibile. Buone notizie sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata potente. Le stelle ti danno carisma e lucidità. In amore passione intensa. Sul lavoro puoi ottenere un sì importante.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo leggero. Torna l’ottimismo. In amore c’è voglia di condividere. Ottimo giorno per viaggi, spostamenti, nuovi contatti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata concreta. Le stelle premiano la disciplina. In amore piccoli gesti contano più delle parole. Bene le questioni economiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 17 gennaio 2026), più calmo. Le idee si chiariscono. In amore serve sincerità, anche se scomoda. Sul lavoro una soluzione arriva all’improvviso.

Pesci

Cari Pesci, giornata sensibile ma positiva. Intuizioni forti. In amore segui il cuore. Creatività in crescita, soprattutto per chi lavora con l’arte.