Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti sorride se agisci con coraggio ma con ponderazione. Proposte inattese potrebbero bussare alla tua porta: valuta con saggezza prima di dire “sì”.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la passione è vicina: un incontro speciale può riaccendere desideri sopiti. A livello materiale, non forzare occasioni: la fortuna ama chi sa pazientare.

Gemelli

Cari Gemelli, connettiti con chi conta: collaborazioni, alleanze o anche solo scambi di idee sono favoriti. Nel privato, evita discussioni inutili: oggi la chiarezza è la chiave.

Cancro

Cari Cancro, cuore e casa sono al centro dell’attenzione. Potresti sentire il bisogno di proteggere o essere protetto. Mostra affetto con gesti, non solo con parole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 ottobre 2025), potenza, audacia, visibilità: hai il vento in poppa. Se devi fare un passo avanti, fallo ora. In amore, non temere di essere protagonista: chi ti ama ti segue.

Vergine

Cari Vergine, il tocco gentile dei dettagli sarà la tua arma vincente. Chi ti osserva noterà l’equilibrio che riesci a dare anche alle situazioni complesse. Non trascurare il lato emozionale.

Bilancia

Cari Bilancia, gioia nei rapporti e armonia con gli altri. Buone occasioni per riconciliarti o riaccendere un dialogo interrotto. Lascia che l’equilibrio ti guidi, ma non rinunciare a esserci.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dentro di te un vento d’intensità: lascia che emozioni e desideri emergano. Rispetta il tuo bisogno di profondità, ma non isolarti troppo. Un gesto sincero può superare tante parole.

Sagittario

Cari Sagittario, il cammino verso l’ignoto oggi seduce: accogli l’inaspettato. Anche un cambiamento piccolo può aprirti orizzonti nuovi. Evita apatie: segui la tua curiosità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, solidità e concretezza: metti le basi per obiettivi futuri. Il lavoro logora, ma oggi la tua tenacia può farne dimora. In ambito affettivo, sii presente senza pretese.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 ottobre 2025), libera la tua creatività: progetti originali e pensieri fuori dal coro trovano oggi terreno fertile. Nel dialogo, sii sincero ma gentile. Le idee possono unire più della forza.

Pesci

Cari Pesci, sogno e realtà si incontrano: se vuoi, puoi dare forma a un’intuizione che hai messo da parte. In amore, fidati del tuo istinto. Anche un semplice gesto può avere un peso emotivo forte.