Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, weekend intenso e stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle incoraggiano iniziative che possono portare soddisfazioni concrete. In amore, le coppie vivranno momenti di complicità e passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vivrete un fine settimana tranquillo e riflessivo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio procedere con cautela e valutare bene le scelte. È un periodo favorevole anche per dedicarsi al benessere fisico e mentale.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace, caratterizzata da curiosità e voglia di novità. Per quanto riguarda il lavoro, emergono opportunità interessanti e collaborazioni stimolanti.

Cancro

Cari Cancro, affronterete un weekend di equilibrio e introspezione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per chiudere questioni in sospeso. In amore, chi è in coppia vivrà momenti di serenità e dolcezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 novembre 2025), periodo intenso con grande voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano opportunità per chi sa mettersi in gioco. In amore, le coppie vivranno momenti di passione e dialogo.

Vergine

Cari Vergine, vivrete un weekend produttivo e organizzato. Per quanto riguarda il lavoro, l’impegno e la precisione porteranno risultati concreti.

Bilancia

Cari Bilancia, il weekend sarà favorevole alla riflessione e alla definizione delle priorità. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere opportunità importanti da cogliere con attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, affronterete un fine settimana intenso e passionale. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono chi deve prendere decisioni importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, vivrete giorni pieni di entusiasmo e nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, le idee e la creatività saranno premiate. Le stelle incoraggiano a muoversi con leggerezza e fiducia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affronterete un weekend produttivo e concreto. Per quanto riguarda il lavoro, costanza e impegno porteranno risultati positivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 novembre 2025), periodo creativo con momenti di ispirazione e iniziativa. Capitolo lavoro: le idee innovative saranno premiate.

Pesci

Cari Pesci, fine settimana calmo e riflessivo. Per quanto riguarda il lavoro, è importante mantenere concentrazione e costanza.