Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e intraprendenza: le vostre iniziative saranno notate e apprezzate, soprattutto sul lavoro. Evitate però di impuntarsi nelle discussioni: ascoltare può aprire porte che l’impulsività chiude. In amore, la giornata è favorevole ai gesti concreti e alle dichiarazioni spontanee. Un vecchio amico potrebbe riportare gioia inattesa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accompagna e vi rende più dolci e sensibili. È il momento giusto per sistemare questioni di cuore rimaste in sospeso. Sul lavoro, un piccolo sacrificio ora vi porterà risultati duraturi. Evitate lo stress e concedetevi momenti di quiete: una passeggiata o un contatto con la natura farà miracoli.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola mente e comunicazione: ottima giornata per contratti, telefonate e incontri importanti. Le vostre idee saranno ascoltate e possono aprire nuove strade. In amore, le conversazioni profonde ravvivano il legame con il partner; single, fate attenzione ai segnali che arrivano dalle amicizie.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in posizione favorevole accentua sensibilità e intuizione. Le emozioni guideranno le vostre scelte, soprattutto in famiglia e in amore. Sul lavoro, seguite la logica ma non trascurate il cuore: la diplomazia sarà la chiave del successo. Un consiglio: dedicate tempo a voi stessi per non esaurire energie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), il Sole splende nel vostro cielo, regalando entusiasmo e sicurezza. Sul lavoro, vi sentirete pronti a guidare e a prendere decisioni importanti. In amore, la passione è intensa: piccoli gesti possono consolidare un legame o accendere un incontro speciale. Attenzione all’orgoglio, a volte può offuscare l’empatia.

Vergine

Cari Vergine, la precisione è la vostra forza: Marte vi invita a concentrazione e metodo. Sul lavoro, piccoli dettagli faranno la differenza. In amore, dialogo e chiarezza rafforzano i rapporti; non trascurate la comunicazione con chi vi è vicino. Una buona giornata per organizzare progetti o migliorare la vostra routine quotidiana.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere e Mercurio vi rendono affascinanti e persuasivi. Buone opportunità sul fronte professionale: fate attenzione a collaborazioni e incontri. In amore, momenti di complicità e armonia accrescono la serenità; single, il fascino vi apre nuove strade. La parola chiave della giornata è equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone e Marte intensificano passione ed energia: le vostre intuizioni sono potenti. Sul lavoro, sfruttatele per ottenere risultati importanti, ma evitate conflitti inutili. In amore, la complicità e la profondità dei sentimenti creano momenti memorabili; chi cerca nuove conoscenze potrebbe sorprendersi.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi dona entusiasmo e voglia di muovervi. Ottima giornata per viaggi brevi, formazione o nuovi progetti. In amore, la spontaneità accende flirt e incontri interessanti. Attenzione alle promesse: mantenere ciò che si dice è fondamentale. La parola chiave è libertà controllata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende determinati e concreti: i vostri sforzi saranno premiati. Sul lavoro, i progetti a lungo termine sono favoriti; in amore, gesti concreti e costanza rafforzano il legame. Evitate tensioni inutili con chi vi è vicino: la pazienza oggi ripaga più della fretta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), Urano stimola creatività e intuizione. Buone idee e intuizioni vi aiutano a risolvere problemi. In amore, originalità e spontaneità attraggono chi vi sta accanto: flirt possibili per chi è solo. Una giornata favorevole per novità e cambiamenti, anche piccoli, ma significativi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno intensifica sensibilità e fantasia. Sul lavoro, la creatività è premiata, ma attenzione ai dettagli. In amore, la dolcezza e la comprensione rafforzano i legami: piccoli gesti valgono più di grandi parole. Dedicate tempo a meditazione o attività che vi rigenerano.