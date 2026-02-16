Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 16 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e intraprendenza: le vostre iniziative saranno notate e apprezzate, soprattutto sul lavoro. Evitate però di impuntarsi nelle discussioni: ascoltare può aprire porte che l’impulsività chiude. In amore, la giornata è favorevole ai gesti concreti e alle dichiarazioni spontanee. Un vecchio amico potrebbe riportare gioia inattesa.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accompagna e vi rende più dolci e sensibili. È il momento giusto per sistemare questioni di cuore rimaste in sospeso. Sul lavoro, un piccolo sacrificio ora vi porterà risultati duraturi. Evitate lo stress e concedetevi momenti di quiete: una passeggiata o un contatto con la natura farà miracoli.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola mente e comunicazione: ottima giornata per contratti, telefonate e incontri importanti. Le vostre idee saranno ascoltate e possono aprire nuove strade. In amore, le conversazioni profonde ravvivano il legame con il partner; single, fate attenzione ai segnali che arrivano dalle amicizie.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in posizione favorevole accentua sensibilità e intuizione. Le emozioni guideranno le vostre scelte, soprattutto in famiglia e in amore. Sul lavoro, seguite la logica ma non trascurate il cuore: la diplomazia sarà la chiave del successo. Un consiglio: dedicate tempo a voi stessi per non esaurire energie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), il Sole splende nel vostro cielo, regalando entusiasmo e sicurezza. Sul lavoro, vi sentirete pronti a guidare e a prendere decisioni importanti. In amore, la passione è intensa: piccoli gesti possono consolidare un legame o accendere un incontro speciale. Attenzione all’orgoglio, a volte può offuscare l’empatia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la precisione è la vostra forza: Marte vi invita a concentrazione e metodo. Sul lavoro, piccoli dettagli faranno la differenza. In amore, dialogo e chiarezza rafforzano i rapporti; non trascurate la comunicazione con chi vi è vicino. Una buona giornata per organizzare progetti o migliorare la vostra routine quotidiana.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere e Mercurio vi rendono affascinanti e persuasivi. Buone opportunità sul fronte professionale: fate attenzione a collaborazioni e incontri. In amore, momenti di complicità e armonia accrescono la serenità; single, il fascino vi apre nuove strade. La parola chiave della giornata è equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone e Marte intensificano passione ed energia: le vostre intuizioni sono potenti. Sul lavoro, sfruttatele per ottenere risultati importanti, ma evitate conflitti inutili. In amore, la complicità e la profondità dei sentimenti creano momenti memorabili; chi cerca nuove conoscenze potrebbe sorprendersi.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi dona entusiasmo e voglia di muovervi. Ottima giornata per viaggi brevi, formazione o nuovi progetti. In amore, la spontaneità accende flirt e incontri interessanti. Attenzione alle promesse: mantenere ciò che si dice è fondamentale. La parola chiave è libertà controllata.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende determinati e concreti: i vostri sforzi saranno premiati. Sul lavoro, i progetti a lungo termine sono favoriti; in amore, gesti concreti e costanza rafforzano il legame. Evitate tensioni inutili con chi vi è vicino: la pazienza oggi ripaga più della fretta.

Acquario 

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), Urano stimola creatività e intuizione. Buone idee e intuizioni vi aiutano a risolvere problemi. In amore, originalità e spontaneità attraggono chi vi sta accanto: flirt possibili per chi è solo. Una giornata favorevole per novità e cambiamenti, anche piccoli, ma significativi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno intensifica sensibilità e fantasia. Sul lavoro, la creatività è premiata, ma attenzione ai dettagli. In amore, la dolcezza e la comprensione rafforzano i legami: piccoli gesti valgono più di grandi parole. Dedicate tempo a meditazione o attività che vi rigenerano.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Ricerca