Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, l’amore potrebbe sembrare un po’ come una montagna russa: emozioni forti ma anche qualche scossone inaspettato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle hanno un mix interessante. In amore potreste trovare qualche sfida, ma non lasciate che vi abbatta. Al lavoro, la vostra determinazione è invidiabile e potrebbe portarvi lontano.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di tenere d’occhio la vostra energia: potrebbe avere qualche battuta d’arresto. In amore, le cose sembrano promettenti anche se potrebbero esserci momenti di confusione che richiedono un po’ di pazienza.

Cancro

Cari Cancro, l’amore è un po’ come una montagna russa, con alti ma anche qualche inevitabile discesa. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci una svolta interessante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 dicembre 2024), siate pronti a cavalcare un’onda di energia sorprendentemente alta, ma non abbassate la guardia: le finanze potrebbero richiedere più attenzione.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente la vostra capacità di adattarvi alle situazioni sembra essere un po’ in bilico. Non preoccupatevi troppo, potrebbe solo volerci un po’ più di pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro cielo è un mix di alti e bassi. La fortuna sembra fare i capricci ultimamente, quindi non sorprendetevi se le cose sembrano andare storte senza preavviso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, preparatevi per un mix di sorprese e qualche piccola sfida. La vostra carriera potrebbe subire una scossa inaspettata.

Sagittario

Cari Sagittario, sembra che l’energia sia decisamente al massimo! Tuttavia, le finanze potrebbero farvi storcere il naso: meglio tenere d’occhio quel portafoglio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ultimamente sembra che le stelle abbiano in serbo qualche sorpresa per voi. In amore potreste sentirvi come su una giostra.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 dicembre 2024), la vostra fortuna sembra giocare a nascondino ma non lasciatevi scoraggiare. Cambiamenti in vista!

Pesci

Cari Pesci, potreste incappare in piccole sfide finanziarie, ma nulla di insormontabile con un po’ di attenzione extra. L’amore è il vostro asso nella manica.