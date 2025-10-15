Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, in amore c’è grande fascino, ma anche più sicurezza. Nel lavoro, piccoli ostacoli non devono farvi perdere la fiducia: i pianeti vi proteggono.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi siete magnetici, ma un po’ malinconici. In amore, non chiudetevi: qualcuno è pronto a capirvi più di quanto crediate.

Gemelli

Cari Gemelli, siete pronti a rimettervi in viaggio, anche solo con la mente. In amore torna il desiderio di avventura, ma evitate promesse che non potete mantenere.

Cancro

Cari Cancro, in amore, chi ha vissuto una crisi ora può ricucire. Sul lavoro, siete concreti e determinati: ottimo momento per pianificare a lungo termine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), oggi le idee non mancano: attenzione solo a non essere troppo impulsivi. In amore, voglia di libertà ma anche di sincerità.

Vergine

Cari Vergine, l’intuito è al massimo: seguitelo senza esitazioni. In amore, torna la passione, e un sogno può diventare realtà.

Bilancia

Cari Bilancia, avete la forza per risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto nel lavoro. In amore, torna la passione: attenzione solo a non essere troppo diretti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le emozioni sono profonde e sincere, ma qualcuno vi chiede maggiore disponibilità. Nel lavoro, si apre una fase di crescita lenta ma costante.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana dinamica, ottima per chi lavora con la comunicazione. In amore, torna la voglia di divertimento e di leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualcuno cambia casa o rivede una collaborazione. In amore, piccoli contrasti ma tanto sentimento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), sole e Marte vi rendono protagonisti assoluti. In amore siete travolgenti; nel lavoro, arriva una proposta interessante.

Pesci

Cari Pesci, settimana perfetta per pianificare e risolvere questioni pratiche. In amore, un dialogo sincero porta equilibrio.