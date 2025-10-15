Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 ottobre2025:
Cari Ariete, in amore c’è grande fascino, ma anche più sicurezza. Nel lavoro, piccoli ostacoli non devono farvi perdere la fiducia: i pianeti vi proteggono.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi siete magnetici, ma un po’ malinconici. In amore, non chiudetevi: qualcuno è pronto a capirvi più di quanto crediate.
Cari Gemelli, siete pronti a rimettervi in viaggio, anche solo con la mente. In amore torna il desiderio di avventura, ma evitate promesse che non potete mantenere.
Cari Cancro, in amore, chi ha vissuto una crisi ora può ricucire. Sul lavoro, siete concreti e determinati: ottimo momento per pianificare a lungo termine.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), oggi le idee non mancano: attenzione solo a non essere troppo impulsivi. In amore, voglia di libertà ma anche di sincerità.
Cari Vergine, l’intuito è al massimo: seguitelo senza esitazioni. In amore, torna la passione, e un sogno può diventare realtà.
Cari Bilancia, avete la forza per risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto nel lavoro. In amore, torna la passione: attenzione solo a non essere troppo diretti.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le emozioni sono profonde e sincere, ma qualcuno vi chiede maggiore disponibilità. Nel lavoro, si apre una fase di crescita lenta ma costante.
Cari Sagittario, settimana dinamica, ottima per chi lavora con la comunicazione. In amore, torna la voglia di divertimento e di leggerezza.
Cari amici dei Capricorno, qualcuno cambia casa o rivede una collaborazione. In amore, piccoli contrasti ma tanto sentimento.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), sole e Marte vi rendono protagonisti assoluti. In amore siete travolgenti; nel lavoro, arriva una proposta interessante.
Cari Pesci, settimana perfetta per pianificare e risolvere questioni pratiche. In amore, un dialogo sincero porta equilibrio.