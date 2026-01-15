Icona app
Ultimo aggiornamento ore 07:29
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, puoi agire con più sicurezza. In amore torna il desiderio di passione. Sul lavoro una decisione presa con coraggio porta benefici. Energia in ripresa.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle favoriscono accordi, conferme, stabilità. In amore gesti semplici ma sinceri. Sul lavoro continui a costruire con pazienza. Serenità diffusa.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore parole che scaldano il cuore. Sul lavoro incontri utili, scambi interessanti. Giornata dinamica, ottima per muoverti e comunicare.

Cancro

Cari Cancro, in amore senti il bisogno di vicinanza. Sul lavoro arriva una risposta che chiarisce. Giornata emotiva ma rassicurante. Ascolta il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), in amore torna il sorriso, la voglia di condividere. Sul lavoro puoi farti notare per talento e generosità. Energia positiva, evita solo l’eccesso di orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, le stelle aiutano a mettere a posto pensieri e cose. In amore c’è desiderio di stabilità. Sul lavoro precisione premiata. Benessere in crescita.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore piccoli gesti fanno la differenza. Sul lavoro clima più disteso. Giornata piacevole, da vivere con grazia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore senti tutto intensamente. Sul lavoro una strategia silenziosa funziona meglio dell’azione diretta. Giornata potente interiormente.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore voglia di leggerezza. Sul lavoro prospettive future si chiariscono. Giornata che riaccende la fiducia.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, in amore sei più disponibile. Sul lavoro responsabilità importanti, ma ben gestite. Energia solida, buon controllo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 gennaio 2026), in amore desideri autenticità. Sul lavoro idee innovative, ma non tutti ti capiscono subito. Giornata da vivere seguendo la tua visione.

Pesci

Cari Pesci, in amore romanticismo e dolcezza. Sul lavoro segui l’intuizione. Ottimo momento per sognare, ma con un filo di realtà.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
