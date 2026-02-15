Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, è una giornata di slancio e iniziativa. Sul lavoro, le opportunità arrivano se saprete agire senza esitazioni. In amore, è tempo di chiarire sentimenti: una discussione può portare chiarezza e complicità. La parola chiave: coraggio e diplomazia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi rende più attenti ai piaceri e alle persone care. Buona giornata per rafforzare relazioni e sistemare situazioni delicate. Sul lavoro, il progresso è possibile se saprete essere pazienti e metodici. Momenti di relax e cura di sé porteranno serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione e movimento sono favoriti. Sul lavoro, nuove idee possono aprire strade interessanti. In amore, dialoghi sinceri migliorano rapporti: fate attenzione a non essere troppo superficiali. Oggi, l’energia mentale è il vostro alleato più prezioso.

Cancro

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa: ascoltate il cuore. Sul lavoro, l’intuizione aiuta a prendere decisioni efficaci. In amore, la complicità cresce con gesti affettuosi e parole sincere. Non trascurate il benessere: un momento di relax rigenera mente e corpo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 febbraio 2026), il Sole vi dona fiducia e carisma. Sul lavoro, momenti decisivi richiedono leadership e sicurezza. In amore, passione e spontaneità rendono la giornata indimenticabile. Attenzione a non far prevalere l’ego sul cuore: equilibrio e empatia fanno miracoli.

Vergine

Cari Vergine, precisione e ordine guidano la giornata. Sul lavoro, organizzazione e metodo portano risultati concreti. In amore, chiarezza e dialogo consolidano rapporti: non trascurate piccoli dettagli che fanno la differenza. La parola chiave: pragmatismo e cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata favorevole a socialità e armonia. Sul lavoro, incontri e collaborazioni danno soddisfazioni. In amore, fascino e diplomazia vi aprono nuove strade: attenzione a non rimandare ciò che richiede chiarezza. La parola chiave: equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e profondità vi guidano. Sul lavoro, intuizioni e concentrazione portano risultati concreti. In amore, passione e complicità caratterizzano la giornata: gesti sinceri rafforzano legami. Oggi, il vostro fascino è irresistibile.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di movimento e voglia di libertà. Sul lavoro, opportunità di crescita e novità sono possibili. In amore, entusiasmo e spontaneità accendono relazioni: per i single, occasioni inaspettate possono sorprendere. La parola chiave: avventura con equilibrio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concretezza guidano il cammino. Sul lavoro, i risultati arrivano con pazienza e costanza. In amore, gesti concreti e attenzione ai dettagli consolidano rapporti. La giornata invita a prendersi cura di sé e a non trascurare i momenti di relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 febbraio 2026), creatività e intuizione sono le vostre forze. Sul lavoro, nuove idee e approcci innovativi sono favoriti. In amore, originalità e leggerezza rendono gli incontri interessanti: chi è solo può vivere piacevoli sorprese. La parola chiave: libertà creativa.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano la giornata. Sul lavoro, progetti creativi e collaborazione portano risultati. In amore, dolcezza e comprensione rafforzano i legami; attenzione a non idealizzare eccessivamente. Momenti di meditazione o musica rigenerano la mente.