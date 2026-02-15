Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, è una giornata di slancio e iniziativa. Sul lavoro, le opportunità arrivano se saprete agire senza esitazioni. In amore, è tempo di chiarire sentimenti: una discussione può portare chiarezza e complicità. La parola chiave: coraggio e diplomazia.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi rende più attenti ai piaceri e alle persone care. Buona giornata per rafforzare relazioni e sistemare situazioni delicate. Sul lavoro, il progresso è possibile se saprete essere pazienti e metodici. Momenti di relax e cura di sé porteranno serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione e movimento sono favoriti. Sul lavoro, nuove idee possono aprire strade interessanti. In amore, dialoghi sinceri migliorano rapporti: fate attenzione a non essere troppo superficiali. Oggi, l’energia mentale è il vostro alleato più prezioso.

Cancro

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa: ascoltate il cuore. Sul lavoro, l’intuizione aiuta a prendere decisioni efficaci. In amore, la complicità cresce con gesti affettuosi e parole sincere. Non trascurate il benessere: un momento di relax rigenera mente e corpo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 febbraio 2026), il Sole vi dona fiducia e carisma. Sul lavoro, momenti decisivi richiedono leadership e sicurezza. In amore, passione e spontaneità rendono la giornata indimenticabile. Attenzione a non far prevalere l’ego sul cuore: equilibrio e empatia fanno miracoli.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, precisione e ordine guidano la giornata. Sul lavoro, organizzazione e metodo portano risultati concreti. In amore, chiarezza e dialogo consolidano rapporti: non trascurate piccoli dettagli che fanno la differenza. La parola chiave: pragmatismo e cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata favorevole a socialità e armonia. Sul lavoro, incontri e collaborazioni danno soddisfazioni. In amore, fascino e diplomazia vi aprono nuove strade: attenzione a non rimandare ciò che richiede chiarezza. La parola chiave: equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità e profondità vi guidano. Sul lavoro, intuizioni e concentrazione portano risultati concreti. In amore, passione e complicità caratterizzano la giornata: gesti sinceri rafforzano legami. Oggi, il vostro fascino è irresistibile.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di movimento e voglia di libertà. Sul lavoro, opportunità di crescita e novità sono possibili. In amore, entusiasmo e spontaneità accendono relazioni: per i single, occasioni inaspettate possono sorprendere. La parola chiave: avventura con equilibrio.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concretezza guidano il cammino. Sul lavoro, i risultati arrivano con pazienza e costanza. In amore, gesti concreti e attenzione ai dettagli consolidano rapporti. La giornata invita a prendersi cura di sé e a non trascurare i momenti di relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 febbraio 2026), creatività e intuizione sono le vostre forze. Sul lavoro, nuove idee e approcci innovativi sono favoriti. In amore, originalità e leggerezza rendono gli incontri interessanti: chi è solo può vivere piacevoli sorprese. La parola chiave: libertà creativa.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano la giornata. Sul lavoro, progetti creativi e collaborazione portano risultati. In amore, dolcezza e comprensione rafforzano i legami; attenzione a non idealizzare eccessivamente. Momenti di meditazione o musica rigenerano la mente.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 14 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 13 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca