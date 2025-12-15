Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte lenta ma recupera forza già dal pomeriggio. Una notizia inaspettata ti offre un nuovo slancio. In amore c’è più disponibilità al dialogo: approfittane per dire ciò che finora hai rimandato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ritrovi stabilità emotiva dopo alcuni giorni agitati. È il momento giusto per sistemare questioni pratiche, soprattutto legate al denaro o alla casa. In amore, un gesto semplice vale più di mille parole.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente oggi corre veloce: idee, spunti, intuizioni ti accompagnano per tutta la giornata. Ottimo momento per una trattativa o un chiarimento. Nelle relazioni serve un po’ più di delicatezza.

Cancro

Cari Cancro, la sensibilità è il tuo punto di forza oggi, non un limite. Qualcuno apprezzerà la tua disponibilità. In campo lavorativo potresti ricevere un incoraggiamento o un supporto che non ti aspettavi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), giornata attiva! Hai voglia di muoverti e di concludere cose lasciate in sospeso. In amore torna la complicità: un messaggio, una telefonata, un incontro casuale riscalda l’atmosfera.

Vergine

Cari Vergine, praticità al massimo. È la giornata giusta per mettere ordine, organizzare appuntamenti, risolvere problemi tecnici. In amore però evita di essere troppo razionale: lascia spazio anche al sentimento.

Bilancia

Cari Bilancia, c’è un equilibrio nuovo, più morbido e spontaneo. Potresti ricevere un invito improvviso o un’occasione di confronto utile. In amore, piccola svolta positiva nelle coppie che hanno discusso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, senti le cose più intensamente del solito, ma riesci a gestire tutto con saggezza. Una persona potrebbe sorprenderti con un gesto inatteso. Bene il lato lavorativo: intuizioni precise.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata dinamica, con voglia di uscire di casa e respirare aria nuova. Possibili contatti utili per il lavoro. L’amore ritrova spontaneità, soprattutto nei rapporti appena nati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concentrazione è alta: ottimo per affrontare scadenze o compiti complessi. Un confronto chiarisce un malinteso passato. In amore serve un po’ di leggerezza, non tutto dev’essere pianificato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 dicembre 2025), l’energia è brillante e creativa. Giornata ideale per parlare di progetti futuri o rinnovare un’idea. Sul fronte affettivo attenua l’ironia: qualcuno potrebbe fraintendere le tue parole.

Pesci

Cari Pesci, sei guidato da un’intuizione forte: seguila. Un incontro o un messaggio ti apre nuovi scenari. In amore torna la dolcezza, specialmente per chi aveva qualche dubbio.