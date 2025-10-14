Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata perfetta per chi lavora in squadra o deve convincere qualcuno: il vostro entusiasmo trascina. In amore, cresce il desiderio di chiarezza, e chi è solo può fare un incontro dal sapore “fiammeggiante”.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi conviene ascoltare più che parlare. Le questioni familiari o economiche richiedono prudenza. In amore, una persona vicina potrebbe chiedervi rassicurazioni: siate presenti, ma senza sacrificare i vostri spazi.

Gemelli

Cari Gemelli, e parole oggi sono la vostra forza: riunioni, esami, colloqui favoriti. In amore torna la leggerezza, e un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Cancro

Cari Cancro, c’è tensione nell’aria, forse per questioni domestiche o di lavoro. Evitate discussioni con chi non vuole capire. In amore, avete bisogno di tenerezza e stabilità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 ottobre 2025), il Sole e la Luna lavorano per voi, portando luce su nuovi progetti e amori che si risvegliano. Marte aumenta il fascino e la determinazione: chi ha una trattativa o un colloquio importante può vincere facilmente.

Vergine

Cari Vergine, una settimana di idee geniali e decisioni rapide. In amore, chi ha avuto un distacco potrebbe riscoprire la voglia di provarci ancora.

Bilancia

Cari Bilancia, tutto ruota intorno all’azione: chi deve firmare un contratto o prendere una decisione importante, lo faccia senza esitazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata scorre serena, anche se un po’ lenta nella mattina. In amore serve dialogo: il partner ha bisogno di sentirsi ascoltato. Nel lavoro, possibili notizie economiche incoraggianti.

Sagittario

Cari Sagittario, siete divisi tra la voglia di stabilità e un desiderio di libertà che cresce. Nel lavoro, meglio non affrontare discussioni economiche: attendete la prossima settimana per chiarire tutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata è ottima per chi deve parlare, spiegare, convincere. In amore torna l’entusiasmo: anche un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di speciale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 ottobre 2025), conviene restare calmi e non prendere tutto sul personale. Nel lavoro, alcune scelte fatte di recente iniziano a dare frutti. In amore, cercate equilibrio: le parole contano più dei gesti.

Pesci

Cari Pesci, tornano forza, carisma e fiducia. In amore siete irresistibili: chi è solo può vivere un colpo di fulmine. Nel lavoro, un’occasione interessante vi mette alla prova: non abbiate paura di mettervi in mostra.