Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Chi, Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, giorni densi di avvenimenti, il primo è l’arrivo di Venere in Scorpione, un segno con il quale avete una bella sintonia. A parte il solito Giove, non avete stelle negative, adesso potete darvi da fare con impegno per raggiungere i vostri obiettivi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Urano nel cielo negli scorsi sette anni vi ha dato tanto, aiutandovi a mantenervi al passo con le nuove tecnologie. Il pianeta vi lascerà definitivamente l’anno prossimo.

Gemelli

Cari Gemelli, due commiati significativi in questi sette giorni, il primo è Venere che lascia il vostro cielo dell’amore e inizia a favorire il vostro lavoro, e il secondo è Urano che vi saluta e torna in Toro sino al prossimo anno. Probabilmente adesso sentite che vi manca qualcosa…

Cancro

Cari Cancro, finalmente Venere è nel vostro cielo dell’amore, ritrovate nelle relazioni la tenerezza che vi era mancata! Ma le buone notizie dallo zodiaco non si fermano qui.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 novembre 2025), lo zodiaco gira e i pianeti disegnano sempre geometrie diverse. Ora vi pesa anche la nuova Venere polemica, che tutto andrà per il meglio lo dicono Marte e Mercurio.

Vergine

Cari Vergine, anche se la nuova Venere in angolo amico vi fa subito star meglio, ammorbidisce le relazioni con le persone vicine, favorisce la concessione di permessi e la firma di accordi e contratti, siete sempre un po’ in tensione, Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno contrari sono un quartetto difficile da digerire.

Bilancia

Cari Bilancia, salutate la vostra cara Venere, che vi lascia ma non vi abbandona, ora è nel campo pratico, affari, immobili, soldi, s’impegna a rimpinguare il vostro conto in banca.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere è con voi, bella, struggente, sensuale… quell’amore che vi era sfuggito sarà vostro. Avete insistito tanto e ricevuto più di un no, ora verrà da voi senza dover chiedere.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere si nasconde alle vostre spalle, vuole giocare con voi… Andrete a rincorrerla? Probabilmente sì, Marte nel segno vi mette nei garretti una gran voglia di correre, Mercurio vi spinge a divertirvi, a tornare bambini, verrà ancora il tempo in cui v’innamorerete davvero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siamo d’autunno ma il vostro cielo astrale sembra privo di nuvole… A parte il solito Giove, non avete stelle contrarie, un lasciapassare per il successo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 novembre 2025), il vostro amore si arricchisce di nuove sfumature, di luci e anche di ombre. Se sinora avete sofferto senza capirne il motivo, ora Mercurio vi rende la capacità di ragionare, potete chiarirvi, Marte vi restituisce la passionalità, l’eros torna a giocare un ruolo importante nella vostra coppia.

Pesci

Cari Pesci, vorremmo tanto parlare della splendida Luna innamorata del weekend, ma ci sono due eventi astrali che vi toccano da vicino: il passaggio di Venere in Scorpione e quello di Urano in Toro, entrambe due ottime notizie, sia per la vita personale sia per l’attività.