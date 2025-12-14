Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 14 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la comunicazione è protagonista. Una conversazione sincera può alleggerirti. Sul lavoro hai un’occasione per dimostrare la tua determinazione. Nel pomeriggio recupero di energia.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata che chiede pazienza, soprattutto nelle relazioni familiari. Tuttavia una buona notizia economica potrebbe illuminarti l’umore. Amore più stabile dopo una piccola incertezza mattutina.

Gemelli

Cari Gemelli, sei brillante, veloce, curioso. Perfetto per appuntamenti, accordi, spostamenti. In amore torna un gioco di sguardi o un interesse vivace. Idea geniale entro la serata.

Cancro

Cari Cancro, senti un grande bisogno di protezione e chiarezza. Parlarne con chi ti è vicino porta sollievo. Nel lavoro una conferma inattesa ti fa sentire più sicuro.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 dicembre 2025), giornata ricca di stimoli: telefonate, inviti, nuove prospettive. Sul lavoro puoi ottenere un piccolo ma significativo progresso. In amore complicità crescente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, ti dedichi a questioni concrete, ma il cielo ti invita a non trascurare il riposo. In amore c’è un’atmosfera più morbida: le coppie ritrovano sintonia. Buon momento per un’idea di ordine o rinnovamento.

Bilancia

Cari Bilancia, belle vibrazioni! Una persona ti ascolta con attenzione e questo ti dona serenità. Nel lavoro puoi sistemare un malinteso. Amore favorito nel tardo pomeriggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, osservi tutto con grande profondità. Questo ti permette di capire chi ti è davvero vicino. Lavoro stabile ma richiede un po’ di strategia. Amore intenso e misterioso, come piace a te.

Sagittario 

Cari Sagittario, una giornata che invita al movimento e alla socialità. Incontri utili, scambi di idee, piccoli viaggi: tutto favorisce la crescita. In amore un gesto inatteso ti sorprende.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concentrazione è altissima. Perfetto per pianificare o risolvere un problema complesso. In amore serve un po’ più di ascolto: qualcuno ha bisogno della tua presenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 dicembre 2025), giornata di originalità: ti viene un’idea che potrebbe rivelarsi più utile del previsto. In amore occhio a non sembrare distaccato. Bene le relazioni con amici e colleghi.

Pesci

Cari Pesci, ti muovi con grazia tra intuizione e realtà. Oggi un sogno trova un piccolo appiglio concreto. In amore cresce la comprensione reciproca. Ottimo momento per attività creative.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 14 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 13 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca