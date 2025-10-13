Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:32
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 13 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, slancio e decisione. Amore brillante, occasioni da cogliere. Lavoro favorevole se decidi senza esitazioni.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile e tranquilla. Amore sereno, piccole gioie in famiglia. Lavoro procedente con buoni risultati.

Gemelli

Cari Gemelli, curiosità e comunicazione al top. Incontri stimolanti, idee vincenti al lavoro. Evita tensioni inutili.

Cancro

Cari Cancro, dolcezza e comprensione. Amore intenso, lavoro che premia la creatività e l’intuito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), energia e passione. Momenti romantici, risultati positivi sul lavoro grazie alla concentrazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, ordine e precisione. In amore risolvi piccole tensioni, sul lavoro buone opportunità se pianifichi bene.

Bilancia

Cari Bilancia, serenità e armonia. Amore equilibrato, lavoro stabile. Cura il riposo e le energie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni forti. In amore chiarezza e passione, lavoro che richiede strategia.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di novità. Amore stimolante, energia positiva sul lavoro. Mantieni equilibrio emotivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stabilità e sicurezza. Amore sereno, lavoro produttivo. Attenzione alla postura e alla salute generale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), intuizione e libertà. Incontri piacevoli, lavoro creativo. Mantieni il controllo dello stress.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e romanticismo. Relazioni armoniose, intuizioni utili al lavoro. Momenti di relax aiutano a ricaricare energia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca