Oroscopo Branko oggi 13 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 13 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete ambiziosi come non mai e questa può essere una giornata di svolta per il vostro futuro lavorativo. Del resto, i vostri superiori si sono resi conto che aspirate a molto di più: ovviamente non potrete raggiungere i massimi traguardi in un giorno, ma ogni giorno che passa potete mettere un mattoncino verso il successo. Oggi ne avrete l’opportunità. Ma non dimenticate l’amore.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko prevede l’opposizione di Urano a Mercurio in Scorpione. Per voi tutto questo significa che inizierete a sentire gli effetti della stanchezza e aspetterete già con ansia il weekend. Tuttavia, sono previste buone possibilità di successo in ambito finanziario, anche se la Luna piena in Gemelli non vi lascia mai tranquilli. Il vostro cielo cambierà più volte nel corso della giornata, tenetevi pronti.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, oggi siete tra i segni più fortunati dell’intero zodiaco grazie alla Luna di novembre che vi regala ottimi momenti. Nonostante sul lavoro non vi sentiate valorizzati e stimolati a dovere, riuscirete a ottenere alcuni successi. Non fate caso alla solitudine che sentite nel vostro cuore: siete battitori liberi. Liberi di non dover dare conto a nessuno delle vostre azioni.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko vi vede particolarmente favoriti nel campo del lavoro. Del resto, Mercurio è il re dei successi professionali e starà in vostra orbita fino alla fine di novembre. In questo periodo, approfittate per portare a termine alcuni progetti che ritenete importanti per il vostro futuro. Qualche acciacco fisico, ma non vi preoccupa più di tanto.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, siete molto stressati in questo periodo in cui nulla sembra girare per il verso giusto. La Luna piena in Gemelli oggi dovrebbe essere più benevola nei vostri confronti, ma vi sentite così spossati che probabilmente neanche ve ne accorgerete. Il suggerimento è di estraniarvi un po’ dalla vostra routine. Soprattutto sul lavoro, per oggi lasciate fare agli altri. Cautela.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, in questa giornata riceverete alcune importantissime comunicazioni che aspettavate da molto tempo. Avvierete contatti con persone che possono rivelarsi decisive per la vostra carriera lavorativa, ma adesso sta a voi saperli mantenere. Grazie al vostro fiuto per gli affari, in questo mercoledì potreste anche avere buone occasioni di guadagno.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko vi dice di non guardare in modo troppo negativo questo mese di novembre. È stato molto faticoso, è vero, e anche denso di delusioni. Ma allo stesso tempo vi ha donato la possibilità di avviare una nuova attività lavorativa. E soprattutto di conoscere alcune persone davvero speciali. Anche oggi godrete dell’influenza di Venere: guardate sempre il bicchiere mezzo pieno.

Scorpione

Cari Scorpione, è un mercoledì pieno di opportunità che stanno lì ad aspettare che qualcuno le colga al volo. Perché non farlo proprio voi? Vi serve un po’ più di coraggio per osare in alcune situazioni. Ma oggi, nel campo che più vi interessa, lanciatevi perché le possibilità di successo sono altissime. In amore vi sentite amati, ma non esagerate con la gelosia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko di oggi vi dice che vi sentirete tirati per la giacchetta da due direzioni diverse. Da un lato, infatti, diversi malanni di stagione vi tratterranno a casa e vi faranno desiderare un po’ di meritato riposo. Dall’altro, impegni lavorativi e familiari reclamano la vostra presenza costante. E alla fine saranno i secondi a vincere.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi mercoledì 13 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 novembre 2019

Capricorno

Cari Capricorno, l’ingresso di Marte in Bilancia causa diversi scompensi per voi, soprattutto dal punto di vista della salute. Non vi sentite benissimo fisicamente e anche la testa è piena di pensieri e preoccupazioni. Per fortuna, però, questo mercoledì si rivelerà vincente per tutto ciò che riguarda gli investimenti e gli affari.

Acquario

Cari Acquario, oggi sarete assaliti da molte idee bizzarre. Fantasie, desideri e argomenti da affrontare con il partner che vi porteranno su sentieri mai esplorati finora. Non avete nessuna voglia di “andare in letargo” durante il lungo inverno e fate di tutto per pianificare ogni cosa affinché non manchi mai il divertimento. Siete fatti così. Per gli altri è prendere o lasciare.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko dice che oggi sarete assaliti da alcune manie di persecuzione. Siete convinti che una persona che avete voluto relegare al passato stia tornando sui suoi passi per darvi fastidio, ma alla fine sarà solo un inganno delle stelle. In questa giornata, però, Plutone esalta il vostro sentimentalismo: se siete in coppia, non fatevi sfuggire l’occasione.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci