Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, dopo un periodo forse un po’ confuso o rallentato, torna in te quella spinta naturale che ti porta ad agire senza troppe esitazioni. Nel lavoro potresti avere nuove idee o progetti che richiedono coraggio: non avere paura di proporli. In amore sei passionale come sempre, ma dovresti evitare di essere troppo impulsivo nelle parole. A volte fermarsi un attimo prima di reagire può evitare discussioni inutili.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non è tanto il momento di correre quanto quello di costruire basi solide. Sul lavoro potresti pensare a una scelta importante o a un cambiamento lento ma significativo. In amore cerchi stabilità e sicurezza emotiva: se sei in coppia potresti desiderare più attenzioni, mentre se sei single potresti essere attratto da qualcuno che trasmette calma e affidabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, potrebbero arrivare nuove conoscenze, contatti interessanti o conversazioni che aprono porte inattese. La tua curiosità ti spinge a esplorare nuove possibilità. In amore la leggerezza può diventare fascino: qualcuno potrebbe essere colpito dal tuo modo di parlare e dalla tua intelligenza. Attenzione però a non disperdere troppe energie in mille direzioni.

Cancro

Cari Cancro, potresti sentire il bisogno di proteggere ciò che ami: famiglia, amicizie o relazioni importanti. Sul lavoro potresti essere più sensibile alle dinamiche attorno a te, ma questa sensibilità può diventare anche una grande intuizione. In amore è un periodo favorevole per chiarire sentimenti profondi o rafforzare legami.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 marzo 2026), hai voglia di dimostrare il tuo valore e potresti ricevere occasioni per metterti in luce. Nel lavoro potresti attirare attenzione o responsabilità maggiori. In amore il tuo magnetismo è forte, ma ricorda che anche ascoltare l’altra persona è importante quanto brillare

Vergine

Cari Vergine, potresti sentire il bisogno di mettere ordine in alcuni aspetti della tua vita: lavoro, routine o relazioni. È un buon momento per pianificare e migliorare ciò che non funziona. In amore potresti diventare più selettivo: cerchi autenticità e profondità.

Bilancia

Cari Bilancia, potresti trovarti a mediare tra due situazioni o persone. La tua diplomazia sarà preziosa. Nel lavoro potresti risolvere un problema grazie alla tua capacità di vedere entrambe le parti. In amore è un periodo che invita al dialogo e alla comprensione reciproca.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, trasformazione è la parola chiave. Potresti lasciarti alle spalle qualcosa del passato per fare spazio a nuove possibilità. In amore i sentimenti sono profondi e magnetici: le relazioni possono diventare molto coinvolgenti, ma è importante evitare gelosie o eccessivo controllo.

Sagittario

Cari Sagittario, potresti desiderare viaggi, nuove esperienze o conoscenze diverse dal solito. Il lavoro potrebbe portarti a esplorare idee innovative. In amore cerchi libertà ma anche qualcuno che condivida il tuo entusiasmo per la vita.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un periodo di determinazione e costruzione. Sei concentrato sugli obiettivi e potresti ottenere risultati grazie alla tua costanza. Anche se a volte sembri distante, dentro di te senti forte il desiderio di sicurezza emotiva. In amore potresti aprirti lentamente ma con grande sincerità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 marzo 2026), potresti avere intuizioni originali o voler rompere alcune abitudini. Nel lavoro questo può tradursi in progetti innovativi. In amore hai bisogno di libertà e stimoli mentali: la complicità intellettuale diventa fondamentale.

Pesci

Cari Pesci, la tua immaginazione è forte e potresti esprimerti attraverso arte, musica o nuove passioni. In amore sei romantico e profondo, ma dovresti cercare di non idealizzare troppo le persone. Fidarti dell’intuizione può aiutarti a fare scelte giuste.