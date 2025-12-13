Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 13 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, senti il bisogno di fare scelte nette. Una decisione che rimandi da tempo ora ti appare più chiara. In amore serve pazienza ma anche sincerità. Bene l’energia fisica.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata scorre in modo più tranquillo del previsto. Un chiarimento ti rende più sereno. Nel lavoro ritrovi una stabilità importante. Amore tenero, soprattutto in serata.

Gemelli

Cari Gemelli, sei diviso tra mille idee. Hai un grande potenziale, ma devi scegliere una direzione. Una conversazione diventa rivelatrice. In amore, voglia di leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità profonda e percezioni acute: oggi capti tutto. Questa volta però ti aiuta a trovare soluzioni invece che complicazioni. Amore dolce e protettivo.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 dicembre 2025), piccola sfida mattutina, ma la superi con stile. Nel pomeriggio torna il buon umore. In amore hai bisogno di essere rassicurato, ma sai anche offrire molto. Buona energia sociale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata ideale per chiudere un compito lasciato appeso. Nel lavoro arriva una risposta lucida. In amore evita il perfezionismo: un po’ di accettazione scalda la giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, ritrovi equilibrio interiore dopo un periodo movimentato. Ottimo giorno per accordi, firme o decisioni condivise. In amore la comunicazione è la tua alleata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata porta chiarimenti importanti. Una persona rivela le sue vere intenzioni. Nel lavoro non seguire la fretta: vai per gradi. In amore intensità e magnetismo.

Sagittario

Cari Sagittario, hai voglia di ripartenza. Una novità in arrivo ti aiuta a cambiare prospettiva. Nel lavoro sei apprezzato per la spontaneità. Amore vivace e giocoso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, finalmente recuperi controllo e serenità. È la giornata giusta per fissare obiettivi concreti. In amore un dialogo sincero porta un miglioramento significativo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 dicembre 2025), giornata un po’ imprevedibile ma positiva. Una piccola deviazione ti porta a una scoperta interessante. In amore riscopri il desiderio di stupire.

Pesci

Cari Pesci, l’emotività è forte, ma oggi ti guida bene. Un incontro, un sogno o un’intuizione smuovono qualcosa dentro di te. In amore dolcezza e apertura.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca