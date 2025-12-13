Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, senti il bisogno di fare scelte nette. Una decisione che rimandi da tempo ora ti appare più chiara. In amore serve pazienza ma anche sincerità. Bene l’energia fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata scorre in modo più tranquillo del previsto. Un chiarimento ti rende più sereno. Nel lavoro ritrovi una stabilità importante. Amore tenero, soprattutto in serata.

Gemelli

Cari Gemelli, sei diviso tra mille idee. Hai un grande potenziale, ma devi scegliere una direzione. Una conversazione diventa rivelatrice. In amore, voglia di leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità profonda e percezioni acute: oggi capti tutto. Questa volta però ti aiuta a trovare soluzioni invece che complicazioni. Amore dolce e protettivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 dicembre 2025), piccola sfida mattutina, ma la superi con stile. Nel pomeriggio torna il buon umore. In amore hai bisogno di essere rassicurato, ma sai anche offrire molto. Buona energia sociale.

Vergine

Cari Vergine, giornata ideale per chiudere un compito lasciato appeso. Nel lavoro arriva una risposta lucida. In amore evita il perfezionismo: un po’ di accettazione scalda la giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, ritrovi equilibrio interiore dopo un periodo movimentato. Ottimo giorno per accordi, firme o decisioni condivise. In amore la comunicazione è la tua alleata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata porta chiarimenti importanti. Una persona rivela le sue vere intenzioni. Nel lavoro non seguire la fretta: vai per gradi. In amore intensità e magnetismo.

Sagittario

Cari Sagittario, hai voglia di ripartenza. Una novità in arrivo ti aiuta a cambiare prospettiva. Nel lavoro sei apprezzato per la spontaneità. Amore vivace e giocoso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, finalmente recuperi controllo e serenità. È la giornata giusta per fissare obiettivi concreti. In amore un dialogo sincero porta un miglioramento significativo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 dicembre 2025), giornata un po’ imprevedibile ma positiva. Una piccola deviazione ti porta a una scoperta interessante. In amore riscopri il desiderio di stupire.

Pesci

Cari Pesci, l’emotività è forte, ma oggi ti guida bene. Un incontro, un sogno o un’intuizione smuovono qualcosa dentro di te. In amore dolcezza e apertura.