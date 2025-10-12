Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, ideale per prendere iniziative. In amore, un incontro inatteso potrebbe sorprendere. Lavoro in crescita, ma attenzione a non disperdere energie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento di stabilità e serenità. In amore, il dialogo porta chiarezza. Lavoro tranquillo, buone prospettive. Cura l’alimentazione e il sonno.

Gemelli

Cari Gemelli, curiosità e creatività in aumento. Amore stimolante, possibili novità. Sul lavoro, idee brillanti, ma organizza bene i dettagli.

Cancro

Cari Cancro, giornata dolce e romantica. Relazioni solide e comprensione reciproca. Sul lavoro, ottime intuizioni: segui l’istinto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 ottobre 2025), energia in aumento, passione e vitalità. In amore momenti intensi, sul lavoro risultati positivi se concentrazione e costanza guidano le azioni.

Vergine

Cari Vergine, momento di riflessione. In amore, dialogo sincero risolve incomprensioni. Sul lavoro, ordine e precisione saranno premianti.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e socialità. Amore equilibrato, buoni incontri. Lavoro stabile, ma attenzione a chi ti circonda.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni intense. In amore, passione e chiarimenti. Lavoro concentrato, evita tensioni inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di novità e leggerezza. Incontri piacevoli, energia creativa sul lavoro. Mantieni equilibrio tra mente e corpo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stabilità e concretezza. Amore sereno, lavoro produttivo. Piccole accortezze per la salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 ottobre 2025), libertà e intuizione. In amore, goditi il momento; sul lavoro, idee innovative richiedono organizzazione. Nervosismo tenuto a bada con attività leggere.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e dolcezza. Relazioni armoniose, intuizioni preziose sul lavoro. Cura mente e corpo con momenti di relax.