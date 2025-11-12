Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 12 novembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore di metà novembre state avvertendo un forte slancio verso l’azione. Marte favorisce iniziative coraggiose, sia in ambito lavorativo sia personale. In amore, sarà importante ascoltare le esigenze del partner senza imporsi troppo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna nel corso della giornata invita alla prudenza e alla riflessione. Vi attende una giornata ideale per affrontare questioni familiari o risolvere piccoli malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e la pazienza saranno premiate.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata stimolante e comunicativa. Sarà facile interagire con colleghi, amici o partner, favorendo la risoluzione di eventuali incomprensioni.

Cancro

Cari Cancro, vivrete una giornata di metà novembre all’insegna della sensibilità e dell’introspezione. È il momento di dedicarsi alla cura di sé e dei propri spazi emotivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), sarete particolarmente intraprendenti e desiderosi di emergere. Giove favorisce le iniziative sociali e professionali, mentre in amore sarà utile moderare l’orgoglio personale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo 12 novembre 2025 avrete la possibilità di risolvere questioni pratiche rimaste in sospeso. La concentrazione sarà ottimale per portare a termine progetti complessi o pianificare nuove strategie.

Bilancia

Cari Bilancia, vi attende una giornata particolarmente favorevole per la socialità e le collaborazioni. La diplomazia sarà essenziale per gestire eventuali conflitti, mentre in amore piccoli gesti di attenzione miglioreranno l’intesa con il partner.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete spinti da energia e determinazione. È il momento di prendere decisioni importanti con coraggio e lucidità. Datevi da fare.

Sagittario

Cari Sagittario, vivrete una giornata dinamica e ricca di stimoli. La curiosità guiderà le vostre azioni, favorendo esperienze nuove e incontri interessanti. Lavoro? Idee innovative e approcci creativi permetteranno di ottenere risultati significativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avrete bisogno di organizzazione e determinazione. È il momento di pianificare strategie a lungo termine e di concentrarsi sugli obiettivi più importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 novembre 2025), vi attende una giornata favorevole alla creatività e all’innovazione. Nuove idee e progetti prenderanno forma con maggiore facilità.

Pesci

Cari Pesci, sarete particolarmente intuitivi e riflessivi. Sarà una giornata ideale per comprendere meglio i propri sentimenti e quelli degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, la flessibilità e l’empatia saranno strumenti preziosi per gestire situazioni complesse.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
