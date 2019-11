Oroscopo Branko oggi 12 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 12 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, in questa giornata sarete particolarmente favoriti per quello che riguarda le questioni giuridiche. Grazie all’influenza di Marte e Giove, infatti, riuscirete a raggiungere un giusto compromesso che sia vantaggioso per entrambe le parti. Ottime indicazioni anche dal lavoro, visto che avete reagito molto bene ad alcuni giorni di grande pressione. Adesso, però, godetevi appieno l’amore. Senza pensare ad altro.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede particolarmente agitati in questo martedì 12 novembre. Il motivo? Avete un gran bisogno di leggerezza, ma le stelle ultimamente sembrano portarvi solo pensieri e nuovi stress, soprattutto a livello familiare. La Luna piena, però, vi dà nuova forza per godervi soprattutto alcune relazioni. Anche Giove tra poco diventerà molto creativo con Urano: aspettatevi di tutto.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la Luna in passaggio in Toro vi dà grande carica per quello che riguarda operazioni bancarie, investimenti e transazioni. State però ovviamente sempre attenti, perché sperperare è un attimo. La Luna, da domani, entra nel vostro segno e vi dà una grossa mano anche a livello professionale: ottime soddisfazioni in arrivo. Sentite di meritarle tutte.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko annuncia anche per voi una bella Luna piena. Nel pomeriggio inizierete a essere particolarmente felici e avrete anche diverse occasioni per passare ottimi momenti insieme alle persone a cui più volete bene. State anche pensando di organizzare un viaggio. Perché no? È sempre una ghiotta occasione di crescita.

Leone

Cari Leone, la Luna piena in Toro non gioca a vostro favore. Oggi vi sentite spenti, non scattanti. Sia a livello fisico, sia soprattutto a livello mentale. Non è il momento giusto per prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Anche sul lavoro sarete parecchio nervosi: cercate di rilassarvi in qualche modo.

Vergine

Cari amici della Vergine, oggi è una giornata meravigliosa per voi. Soprattutto per quanti hanno un amore in un posto lontano, magari all’estero. In questo martedì, infatti, ci sarà un’occasione per colmare le distanze e anche le vostre lacune sentimentali. A livello economico invece non ve la passate molto bene, ma continuate ad avere fiducia nelle stelle.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede particolarmente vogliosi di innamorarvi ancora. La Luna in Toro esercita un fascino irresistibile su tutti voi: a prescindere dall’età, infatti, la vostra capacità di donarvi all’altro non invecchia mai. Buone notizie anche per chi ha delle cause in corso: le possibilità di vittoria sono alte.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi Urano nel vostro segno vi permetterà di fare un bel bagno di umiltà. Cosa significa? Che riuscirete a dire basta a relazioni impossibili da portare avanti, o comunque in crisi da tempo. Cercate di controllare le emozioni, nonostante la delusione, e state anche attenti alla salute: raffreddori, influenza, malanni di stagione sono dietro l’angolo.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko di oggi annuncia una giornata molto positiva per voi. A partire dagli aspetti legali, fino all’amore: non c’è niente che possa andare storto. Merito di Giove che governa con saggezza il vostro segno. Il consiglio delle stelle è di utilizzare tutte le vostre energie per raggiungere nuovi traguardi lavorativi.

Capricorno

Cari Capricorno, anche per voi le stelle sono molto positive oggi. Sul lavoro possono arrivare nuove soddisfazioni, soprattutto da parte dei vostri superiori che potrebbero esaltare davanti a tutti le vostre capacità. Orgogliosi, continuate a impegnarvi a fondo. State però attenti alla stanchezza: sebbene siamo all’inizio della settimana, le energie fisiche sono già in esaurimento. Urge un po’ di relax.

Acquario

Cari Acquario, alcuni di voi sono alle prese con alcune vertenze avviate alla fine dell’anno scorso. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi arriverete finalmente a una conclusione di queste spiacevoli vicende. Nel frattempo, Mercurio in Scorpione e la Luna piena in Toro creano scompensi nella vostra vita: state attenti soprattutto a qualche litigio in famiglia.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko vi vede molto in forma, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Urano e la Luna piena in Toro, infatti, vi regalano grandi energie da spendere insieme al partner. Anche sul lavoro le cose vanno abbastanza bene: merito di un progetto che si è rivelato vincente grazie alla vostra scaltrezza. Continuate così.

