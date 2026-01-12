Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi chiede coraggio e iniziativa. Marte vi sostiene e vi rende combattivi, ma attenzione a non trasformare l’energia in impulsività. È un periodo di prove importanti, soprattutto sul lavoro, dove una scelta fatta ora avrà conseguenze a lungo termine. In amore Venere invita alla passione, ma solo se siete disposti a mettervi in gioco senza orgoglio. Chi è solo potrebbe fare un incontro destinico. La salute migliora, ma va rispettato il riposo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro è un cielo di ricostruzione lenta ma sicura. Giove vi osserva con benevolenza e vi chiede pazienza: ciò che state costruendo ora darà frutti nel tempo. Sul piano economico si aprono spiragli positivi, specie per chi ha saputo stringere i denti. In amore torna il desiderio di stabilità, ma attenzione ai silenzi: parlate, spiegate, condividete. Il corpo chiede cura, soprattutto nei ritmi quotidiani.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti di un periodo brillante e movimentato. Le idee non mancano e i contatti si moltiplicano. È il momento giusto per viaggiare, studiare, proporre. Sul lavoro arrivano risposte attese. In amore il cuore è curioso, ma incostante: evitate promesse che non potete mantenere. Le stelle vi chiedono di scegliere una direzione, perché non tutto può essere vissuto insieme.

Cancro

Cari Cancro, il cielo parla alla vostra anima. La Luna vi rende più sensibili, ma anche più consapevoli. È un periodo di verità interiori: ciò che non vi fa più bene va lasciato andare. In amore le coppie solide si rafforzano, mentre chi vive rapporti ambigui dovrà fare chiarezza. Sul lavoro siate prudenti: non fidatevi di chi promette troppo. Buona la salute, se imparate a gestire le emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 gennaio 2026), torna il Sole a illuminare il vostro cammino. Dopo un periodo di ombre, ritrovate forza e dignità. Sul lavoro potete riscattarvi, soprattutto se avete subito un’ingiustizia. In amore Venere accende la passione, ma chiede rispetto reciproco: l’amore non è una conquista, ma un dialogo. Attenzione alle spese impulsive. Il fisico risponde bene, ma evitate eccessi.

Vergine

Cari Vergine, il cielo vi invita alla riflessione. Saturno vi rende più seri, ma anche più esigenti con voi stessi. Sul lavoro è il momento di sistemare ciò che non funziona, senza paura di cambiare metodo. In amore siete più selettivi: non accettate compromessi che vi fanno stare male. Le stelle vi premiano se saprete ascoltare il corpo e rallentare i ritmi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi protegge e vi aiuta a ritrovare armonia e bellezza. È un cielo favorevole ai sentimenti: chi ama può fare passi importanti, chi è solo potrebbe incontrare una persona speciale. Sul lavoro servono diplomazia e pazienza, ma le risposte arriveranno. Attenzione allo stress: il benessere passa anche dalla serenità mentale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi guida in un periodo di trasformazione profonda. Nulla resta immobile: ciò che non è autentico viene messo alla prova. In amore siete intensi, ma anche esigenti: attenzione a non confondere controllo con amore. Sul lavoro potete ottenere molto, se usate l’intelligenza strategica che vi contraddistingue. Energia fisica in ripresa.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge a guardare lontano. È un cielo di opportunità, ma richiede fiducia. Sul lavoro possono aprirsi strade nuove, anche all’estero o in contesti diversi dal solito. In amore avete bisogno di libertà, ma non dimenticate chi vi vuole bene. Le stelle vi chiedono sincerità, prima di tutto con voi stessi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende forti, ma anche più responsabili. È un periodo di costruzione silenziosa: i risultati arriveranno, anche se non subito. Sul lavoro siete affidabili e determinati. In amore fate fatica a mostrare i sentimenti, ma chi vi ama sa leggere oltre le parole. Attenzione alla stanchezza: il corpo va ascoltato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 gennaio 2026), Urano vi invita al cambiamento. Non potete più ignorare ciò che dentro di voi chiede spazio. Sul lavoro arrivano idee innovative, ma vanno organizzate. In amore siete imprevedibili: chi vi sta accanto deve accettare la vostra libertà, ma anche voi dovete imparare a condividere. Cielo favorevole alle scelte fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende sognatori, ma anche profondi. È un periodo di grande sensibilità, che può diventare forza se ben indirizzata. In amore cercate anime affini, non illusioni. Sul lavoro seguite l’intuizione, ma con prudenza. La spiritualità vi aiuta a ritrovare equilibrio e fiducia.