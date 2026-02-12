Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata energica ma un po’ nervosa. La Luna ti spinge ad agire subito, senza troppi filtri. Sul lavoro c’è una questione da risolvere in fretta: meglio essere diretti che polemici. In amore passione viva, ma attenzione alle parole impulsive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo ti protegge. Venere ti rende più morbido e disponibile, soprattutto nei rapporti familiari. Buone notizie sul lavoro, anche piccole, ma incoraggianti. In amore ritrovi il piacere delle cose semplici.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante, ma la Luna crea distrazioni. Attenzione a dimenticanze o ritardi. Ottime idee sul lavoro, ma vanno organizzate meglio. In amore c’è voglia di parlare, chiarire, capire.

Cancro

Cari Cancro, Luna favorevole: sei sensibile, ma anche intuitivo. Ottimo giorno per ascoltare il tuo istinto. In amore dolcezza e complicità. Sul lavoro arriva una conferma attesa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), il Sole ti sostiene, ma chiede equilibrio. Sul lavoro non forzare i tempi: qualcuno potrebbe non essere pronto a seguirti. In amore desiderio forte, ma evita atteggiamenti dominanti.

Vergine

Cari Vergine, giornata produttiva. Sei concentrato, preciso, efficace. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche o burocratiche. In amore sei più razionale che romantico, ma sincero.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna crea qualche indecisione. Oggi potresti sentirti tirato da più parti. Sul lavoro serve una scelta chiara. In amore c’è bisogno di rassicurazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo profondo. Emozioni forti, ma anche grande lucidità. Sul lavoro puoi chiudere una trattativa importante. In amore attrazione intensa, quasi magnetica.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di muoverti, cambiare, respirare. Ottimo giorno per programmare un viaggio o un progetto futuro. In amore torna il sorriso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata impegnativa. Saturno chiede responsabilità, ma tu sei all’altezza. Sul lavoro risultati concreti. In amore sei più chiuso: prova a lasciarti andare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 febbraio 2026), cielo curioso. Idee nuove, contatti interessanti. Sul lavoro arriva uno stimolo inatteso. In amore desiderio di libertà: chiarisci le tue esigenze.

Pesci

Cari Pesci, Luna romantica. Giornata ideale per l’amore, l’arte, la creatività. Sul lavoro segui l’istinto.