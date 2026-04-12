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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 12 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più strategici del solito. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma produttiva. Nel lavoro portate avanti ciò che avete iniziato. In amore cercate sicurezza ma anche emozione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente brillante. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti. In amore, però, serve più coerenza tra ciò che dite e ciò che fate.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni esterne. In amore, momento ideale per chiarire e avvicinarsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete ottenere risultati. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata concreta. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore un confronto porta equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde da condividere.

Sagittario 

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.

Capricorno  

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore serve più presenza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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