Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 11 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, settimana energica ma anche un po’ nervosa. Oggi qualcuno potrebbe provocarti… ma tu hai la risposta pronta! Amore in risalita, soprattutto per chi ha chiuso da poco una storia.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata parte lenta, ma il finale è da applausi. I progetti economici stanno prendendo forma, e in amore c’è voglia di stabilità. Oggi però non intestardirti: ascolta anche il punto di vista degli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di chiarire! Le stelle dicono che oggi potresti finalmente toglierti un peso dal cuore. Ottime occasioni per chi lavora nella comunicazione o nelle vendite. In amore torna il sorriso.

Cancro

Cari Cancro, giornata emotiva, ma positiva. C’è una nostalgia che si affaccia, però il futuro ti chiama con forza. Qualcuno tornerà nella tua vita, ma sarai tu a decidere se riaprire o no quella porta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 ottobre 2025), sei protagonista! Le stelle ti regalano carisma e visibilità: se devi farti notare, fallo adesso. L’amore è passionale ma anche un po’ turbolento — attenzione alle parole di troppo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, una giornata di valutazioni. Ti stai chiedendo se vale la pena portare avanti certe situazioni… e la risposta arriverà presto. Nel lavoro serve organizzazione, ma tu ne hai da vendere!

Bilancia

Cari Bilancia, stelle interessanti, soprattutto nei rapporti. Oggi potresti ricevere un messaggio inaspettato o una proposta intrigante. Attenzione però a non perdere la tua centratura.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna ti rende magnetico ma anche suscettibile. Giornata intensa, piena di emozioni contrastanti. In amore, se c’è una questione rimasta in sospeso, affrontala ora.

Sagittario

Cari Sagittario, torna il tuo spirito d’avventura. Hai voglia di libertà e nuove esperienze. Sul lavoro però serve concretezza, altrimenti rischi di perdere tempo. In amore, il cuore batte forte per qualcuno lontano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle parlano di risultati concreti. Ti sei impegnato tanto, e ora arrivano le prime soddisfazioni. Attenzione però a non isolarti troppo: anche chi è forte ha bisogno di un abbraccio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 ottobre 2025), giornata frizzante! Nuove idee, progetti che nascono all’improvviso. È un cielo che parla di creatività e di libertà. Qualcuno però potrebbe non capirti subito: non ti arrabbiare, sii paziente.

Pesci

Cari Pesci, il cielo di oggi porta emozioni profonde. Qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto dolce o una parola speciale. Sul lavoro serve più determinazione, ma l’intuizione è dalla tua parte.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca