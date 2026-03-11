Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi osserva con attenzione e vi dona una grande carica di energia. Sentite il bisogno di agire e di cambiare qualcosa che negli ultimi tempi vi ha creato frustrazione. In amore però è meglio evitare scontri diretti: le parole oggi hanno un peso maggiore del solito. Le coppie possono ritrovare complicità attraverso un dialogo sincero. Nel lavoro è il momento di agire con strategia e non solo con impulso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e porta una certa serenità. È una giornata adatta per parlare di progetti futuri e di stabilità. In amore le coppie cercano sicurezza e concretezza, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona affidabile e rassicurante. Nel lavoro una questione economica trova finalmente una soluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e curiosa, ma anche un po’ dispersiva. Oggi dovete cercare di non dire troppo o promettere più di quanto possiate mantenere. In amore il dialogo è importante ma serve chiarezza. Nel lavoro si apre una discussione che può portare a nuove idee e prospettive.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica la vostra sensibilità. Oggi vi sentite più emotivi del solito e avete bisogno di sentirvi protetti. In amore è una giornata favorevole per parlare di sentimenti profondi e rafforzare i legami. Nel lavoro una responsabilità vi pesa, ma è anche un segno di fiducia nei vostri confronti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), il Sole vi dona vitalità e sicurezza. È il momento di riprendere in mano una situazione che avevate lasciato in sospeso. In amore la passione torna protagonista, ma attenzione all’orgoglio. Nel lavoro una proposta interessante potrebbe arrivare all’improvviso.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina e determinazione. È una giornata ideale per sistemare questioni pratiche e organizzative. In amore cercate però di non analizzare tutto: a volte bisogna lasciarsi guidare dal cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro fascino naturale. In amore potete vivere momenti di grande armonia e comprensione. I single potrebbero fare un incontro intrigante. Nel lavoro la vostra capacità diplomatica vi permette di risolvere una situazione delicata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende la vostra intensità. È un giorno di trasformazioni interiori e intuizioni profonde. In amore la passione è forte ma può essere accompagnata da gelosia. Nel lavoro una vostra idea potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Avete bisogno di nuovi orizzonti e di progetti stimolanti. In amore cercate sincerità e libertà. Nel lavoro potrebbe arrivare una notizia che apre nuove prospettive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. È una giornata favorevole per questioni economiche e decisioni importanti. In amore però cercate di essere meno rigidi e più disponibili al dialogo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), Urano porta una ventata di novità. Un incontro o un’idea improvvisa possono cambiare il corso della giornata. In amore siete affascinanti ma imprevedibili. Nel lavoro seguite la vostra intuizione.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni e sensibilità. In amore potete vivere momenti molto romantici. Nel lavoro un’intuizione creativa può rivelarsi vincente.