Ultimo aggiornamento ore 07:49
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 11 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, periodo di rinascita. Le stelle ti chiedono coraggio ma anche dolcezza nei sentimenti. Ottime possibilità di ripresa lavorativa.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tempo di serenità. Amore protetto dalle stelle, buone entrate economiche. La famiglia è un punto di forza.

Gemelli

Cari Gemelli, dialogo e movimento. Mercurio favorisce accordi, viaggi brevi e nuove conoscenze. Amore vivace.

Cancro

Cari Cancro, cielo delicato ma promettente. Le emozioni guidano le scelte giuste. Lavoro in lenta crescita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 gennaio 2026), grande vitalità. Le stelle parlano di successi e conferme. Amore intenso e coinvolgente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, costruzione paziente. Ogni sacrificio porterà risultati. Amore sincero, lavoro stabile.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio ritrovato. Venere protegge i sentimenti, buone notizie per chi attende una risposta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, passione e determinazione. Periodo potente per amore e carriera. Segui il cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, responsabilità premiate. Lavoro solido, amore che cresce lentamente ma con basi forti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, idee brillanti. Cambiamenti positivi in arrivo. Amore libero ma autentico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 gennaio 2026), dolcezza e creatività. Amore favorito, lavoro ispirato. Fidati delle tue sensazioni.

Pesci

Cari Pesci, Urano porta cambiamenti. Accoglili senza paura. Amore imprevedibile, lavoro innovativo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca