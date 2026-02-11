Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti chiede pazienza. Qualche ritardo sul lavoro, ma nulla di grave. In amore meglio ascoltare prima di reagire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata armoniosa. Venere continua a proteggerti. Buoni rapporti con colleghi e familiari. In amore gesti concreti valgono più delle parole.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende protagonista. Ottimo giorno per parlare, convincere, chiarire. In amore dialogo costruttivo.

Cancro

Cari Cancro, sei più riflessivo. La Luna invita a guardarti dentro. Sul lavoro serve prudenza. In amore bisogno di conferme.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), cielo dinamico. Energia alta, ma attenzione allo stress. Sul lavoro puoi emergere. In amore passione viva.

Vergine

Cari Vergine, sei metodico e lucido. Ottimo per decisioni pratiche. In amore meno critiche, più comprensione.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna favorevole. Torna l’equilibrio. In amore belle emozioni, sul lavoro una risposta attesa. Cielo curioso. Idee nuove, contatti interessanti. Sul lavoro arriva uno stimolo inatteso. In amore desiderio di libertà: chiarisci le tue esigenze. Giornata produttiva. Sei concentrato, preciso, efficace. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche o burocratiche. In amore sei più razionale che romantico, ma sincero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo ti invita alla cautela. Non tutti meritano la tua fiducia. In amore chiarimenti necessari.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata vivace. Buone notizie, inviti, spostamenti. In amore leggerezza e complicità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sei più sereno. Il lavoro scorre meglio. In amore piccoli gesti riaccendono la complicità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 febbraio 2026), cielo stimolante. Idee originali, ma serve concretezza. In amore desiderio di novità.

Pesci

Cari Pesci, romantico e ispirato. Ottimo per sentimenti e creatività. Sul lavoro fidati del tuo intuito.