Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte dinamico ti dà forza e iniziativa: giornata adatta per affrontare temi pratici e prendere decisioni rapide. Il Sole favorisce i rapporti diretti, mentre una conversazione chiarisce un malinteso recente. Movimento costante.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in posizione stabile rafforza le tue certezze. Venere protegge affetti e collaborazioni, mentre Saturno ti invita a consolidare progetti concreti. Bene tutto ciò che riguarda casa e organizzazione personale.

Gemelli 

Cari Gemelli, Mercurio nel tuo segno porta lucidità mentale: idee veloci, ottime intuizioni e una comunicazione brillante. È un momento positivo per contratti, accordi, messaggi importanti. Giornata vivace e produttiva.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende più sensibile, ma anche più ricettivo alle opportunità. Giove facilita questioni economiche o familiari. Buone notizie in arrivo, soprattutto dalle persone care. Cura il riposo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 dicembre 2025), il Sole ti rafforza e illumina le tue iniziative. Ottimo momento per presentarti, proporti, mostrarti. Marte aumenta il carisma: incontri significativi possibili. Giornata di conferme, anche simboliche.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Mercurio favorisce precisione e chiarezza, mentre Saturno stabilizza vecchi progetti. Oggi potresti trovare una soluzione concreta a un problema rimandato. Ottimo per studio, lavoro e analisi. Poche parole, molti risultati.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti sorride e alleggerisce le relazioni. Ottimo per incontri, scambi e momenti di armonia. Marte porta una piccola energia in più: potresti fare un passo che rimandavi. Giornata bilanciata e piacevole.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti guida verso trasformazioni profonde, mentre Marte aumenta la determinazione. Giornata intensa, da vivere con calma per evitare tensioni inutili. Ottimo momento per intuizioni potenti e decisioni mirate.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove apre strade nuove e sostiene ogni iniziativa: oggi puoi progettare, ampliare, esplorare. La Luna favorisce contatti e viaggi brevi. Un messaggio inaspettato porta entusiasmo. Energia costruttiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti dona stabilità e struttura: giornata forte per mettere ordine, finanziare progetti o definire impegni importanti. Marte dà una spinta al lavoro pratico. Ottimo per concludere ciò che hai iniziato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 dicembre 2025), Urano porta sorprese e cambiamenti improvvisi. Giornata viva, piena di idee e stimoli creativi. Oggi puoi trovare soluzioni alternative a problemi complessi. L’energia mentale è altissima: cogli l’ispirazione.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno ti rende intuitivo e sensibile, mentre la Luna favorisce i rapporti sinceri e la creatività. Giornata ideale per attività artistiche, riflessioni e contatti profondi. Rallenta i ritmi e ascolta ciò che senti davvero.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca