OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, non amate sottomettervi, aspirate a essere diversi e questa sarà una giornata congeniale al vostro carattere. Avrete tanti buoni propositi dalla vostra parte per discutere apertamente nell’ambiente di lavoro, sia con il boss che con i colleghi. Potete contare sulla vostra infallibile parlantina, da ieri Mercurio in Sagittario vi rende pieni di brio, buttatevi sull’umorismo e non sbaglierete.

Toro

Cari Toro, la matematica non è un’opinione ma il vostro cavallo di battaglia, insieme alla scienza, finanza e tecnica. Urano vi aiuterà nell’astrofisica, anche se con Marte contro dovrete tenere gli occhi aperti davanti ai macchinari e a sostanze infiammabili. Secondo Branko, quest’oggi sarete alla ricerca di fortuna in ogni campo e avrete la possibilità di trovarla.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko si rallegra del fatto che già in precedenza abbiate presentato progetti importanti di lavoro, complice anche Mercurio positivo. Da questo mercoledì, tuttavia, dovrete rallentare la corsa, camminare a passo d’uomo preferibilmente. Lasciate fare qualcosa a questa Luna che nella notte diventerà piena nel vostro segno e porterà forti novità in amore.

Cancro

Cari Cancro, questa potrebbe essere una giornata di problemi, in particolare legati ai beni immobiliari. Giove non aiuta, il pianeta farà sentire forte e chiara la sua opposizione dal Capricorno. La Luna positiva però va sfruttata, controllate quello che fanno gli altri fuori e dentro casa.

Leone

Cari Leone, secondo Branko Giove in Sagittario vi ha reso abbastanza frivoli quest’oggi, ma ne avevate veramente bisogno. Adesso che vi siete svagati un po’, dopo qualche complicazione di salute, potete invece guardare a Giove con ottimismo: adesso che è in Capricorno sarete più sicuri e affidabili. Favorita soprattutto la carriera. Venere invece vi rimprovera la scarsa attenzione all’amore.

Vergine

Cari Vergine, non è la Luna giusta per prendere decisioni importanti e affrettate, lasciate le cose come stanno. Mercurio in Scorpione diventa creativo e vi conduce verso la famiglia, riscoprite il legame con genitori e parenti d’origine. Giove invece vi spinge verso maternità o paternità.

Bilancia

Cari Bilancia, organizzate una serata a due e rimandate al domani quello che oggi può tranquillamente passare in secondo piano. L’amore ha la precedenza, il lavoro può aspettare. Branko vi suggerisce di approfittare di questa luna ideale per rispolverare il lato romantico della vostra vita di coppia.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo Branko saranno favorite le interazioni con i nati sotto il segno dei Gemelli. Approfittate dell’allineamento di Nettuno e Giove, Venere e Marte per lanciarvi in una nuova avventura sentimentale. Seppur diversi di carattere, l’abbraccio sessuale è unico.

Sagittario

Cari Sagittario, cambiate direzione se vedete venirvi incontro una persona sgradita. Non dovete necessariamente fare buon viso a cattivo gioco, oggi molti di voi potrebbero accusare un certo nervosismo. La Luna piena opposta a Mercurio non vi permette di ragionare lucidamente, così come la gelosia acceca i sensi.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vi avvicina agli abiti-costumi ispirati alla Tosca, il talento e l’interesse per la moda saranno premiati così come il lavoro artigianale, manuale, tipico del Capricorno: quando siete ispirati dalla buona stella, niente può fermarvi. La Luna in plenilunio quest’oggi nel campo del lavoro vi permette di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio arriva in aspetto vivace nel suo secondo giorno e stimola la vostra simpatia e creatività, si parla di un’attesa emozionante nel campo del lavoro, promosse le nuove iniziative. La Luna è dalla vostra parte anche in amore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, avete così tanti impegni tra vita personale e carriera da non avere mai il tempo da dedicare a voi stessi. La Luna piena in Gemelli vi spinge a ritrovare empatia con la famiglia. Anche i giovani coniugi hanno bisogno di dedicare del tempo alla casa e alle relazioni con gli altri familiari.

