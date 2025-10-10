Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di oggi parla di azioni coraggiose. Marte ti dà fuoco e determinazione: se devi rompere un silenzio o prendere una decisione di lavoro, fallo ora. L’amore è un po’ distratto, ma basta uno sguardo per riaccendere la passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Luna amica che porta dolcezza e stabilità. Giornata ideale per trattative e accordi economici. In amore, chi ha un legame importante sente il bisogno di maggiore vicinanza: non chiuderti, abbraccia la tenerezza.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata veloce, piena di notizie, incontri, messaggi. Il rischio è di voler fare tutto e di non concludere nulla. Rallenta un po’ e ascolta il cuore, perché Venere ti sussurra che qualcosa di bello è vicino.

Cancro

Cari Cancro, le stelle ti accarezzano con calma. La Luna invita al riposo, ma anche alla riflessione. Un sogno, un ricordo, un segnale dal passato possono riemergere. Ascoltali, ma guarda avanti: il meglio è ancora da vivere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), giornata un po’ elettrica. Ti senti osservato, giudicato, ma in realtà stai solo cambiando pelle. Non reagire di impulso, scegli la strategia. In serata, un messaggio d’amore o una telefonata ti farà sorridere.

Vergine

Cari Vergine, la precisione oggi è la tua forza. Un progetto si definisce, una collaborazione prende forma. Attenzione però a non essere troppo critico. In amore, piccole gelosie possono diventare grandi se non chiarisci subito.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna nel tuo segno: fascino alle stelle. È il momento giusto per un incontro o una riconciliazione. Le emozioni scorrono leggere, e qualcuno ti nota più di quanto pensi. Serata romantica, ma anche un po’ magica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Luna alle spalle che scava in profondità. Ti senti più introspettivo, quasi sospeso. Non forzare le situazioni: attendi. Nel lavoro arrivano notizie che cambiano la prospettiva. In amore, desiderio intenso ma silenzioso.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata frizzante e piena di voglia di fare. Mercurio ti sostiene nei contatti, nelle idee e nei viaggi. Se devi convincere qualcuno, fallo oggi. L’amore? Allegro, spontaneo, quasi adolescenziale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, senso pratico e disciplina: oggi sei una roccia. Le stelle ti premiano sul lavoro, ma ti chiedono di aprirti un po’ di più ai sentimenti. In serata, un piccolo gesto d’affetto può fare la differenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), Luna dinamica ti porta nuove prospettive. Oggi potresti ricevere una proposta inaspettata o un invito interessante. Non dire subito no. L’amore chiede libertà, ma anche dolcezza.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità è la tua bussola. Intuizioni potenti ti guidano, soprattutto nelle scelte professionali. In amore, evita i silenzi lunghi: oggi basta una parola gentile per cambiare tutto.