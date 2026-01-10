Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte ti rende energico ma anche un po’ nervoso. In amore serve più ascolto, nel lavoro arrivano occasioni se sai dosare l’impulsività. Bene la salute se rallenti i ritmi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti protegge e addolcisce i rapporti. Periodo favorevole per l’amore stabile e per le questioni economiche. Attenzione solo a piccoli malesseri stagionali.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola idee e contatti. Ottimo momento per chiarimenti e nuovi progetti. In amore serve sincerità: non promettere ciò che non puoi mantenere.

Cancro

Cari Cancro, il Sole ti sostiene: carisma e determinazione in crescita. In amore sei passionale, nel lavoro puoi ottenere riconoscimenti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 gennaio 2026), periodo di riflessione. Saturno chiede ordine e pazienza. Amore discreto ma profondo, lavoro impegnativo ma costruttivo.

Vergine

Cari Vergine, Venere porta armonia nei rapporti. Favoriti gli incontri e le collaborazioni. Buone notizie sul piano professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, Plutone intensifica emozioni e ambizioni. Amore profondo, lavoro in trasformazione. Segui l’istinto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Giove apre nuove strade. Viaggi, studi e opportunità. In amore torna l’entusiasmo.

Sagittario

Cari Sagittario, Saturno ti rende forte e determinato. Lavoro solido, amore più riservato ma sincero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Urano porta cambiamenti. Accoglili senza paura. Amore imprevedibile, lavoro innovativo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 gennaio 2026), Nettuno favorisce sogni e intuizioni. Amore romantico, lavoro creativo. Attenzione alla stanchezza.

Pesci

Cari Pesci, periodo di rinascita. Le stelle ti chiedono coraggio ma anche dolcezza nei sentimenti. Ottime possibilità di ripresa lavorativa.