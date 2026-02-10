Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti rende più riflessivo e meno impulsivo. Sul lavoro puoi rivedere una decisione recente. In amore il confronto porta chiarezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Luna favorevole, che ti dona calma e sicurezza. Buon momento per questioni economiche o pratiche. In amore senti il bisogno di stabilità profonda.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata vivace, ricca di contatti e parole. Attenzione però a non promettere più di quanto puoi mantenere. In amore torna la curiosità.

Cancro

Cari Cancro, emozioni intense ma ben gestite. Sul lavoro serve fiducia nelle tue capacità. In amore sei più aperto e disponibile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 febbraio 2026), cielo positivo, ma ti chiede misura. Il lavoro va bene se collabori di più. In amore meno orgoglio, più cuore.

Vergine

Cari Vergine, ottima giornata per organizzare e pianificare. Sul lavoro sei preciso e concreto. In amore piccoli gesti rafforzano il legame.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata di recupero emotivo. Sul lavoro alcune tensioni si sciolgono. In amore torna l’armonia attraverso il dialogo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, forte carica emotiva, ma anche grande lucidità. Il lavoro favorisce decisioni importanti. In amore passione e intensità.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo più leggero. Ritrovi entusiasmo e voglia di fare. In amore senti il bisogno di spontaneità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata produttiva, anche se impegnativa. Il lavoro richiede concentrazione. In amore serve più presenza emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 febbraio 2026), idee brillanti, ma tempi da rispettare. Sul lavoro non forzare le situazioni. In amore desideri complicità mentale.

Pesci

Cari Pesci, Luna dolce e protettiva. Giornata favorevole ai sentimenti e alla creatività. Sul lavoro segui ciò che senti giusto.