Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 1 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 ottobre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana il cielo ti invita a guardare oltre l’orizzonte. Nuove energie ti spingono a iniziare progetti ambiziosi, ma non correre troppo: il successo arriva passo dopo passo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna ti regala sensibilità e intuizione. Affidati al cuore nei rapporti con chi ami: ascoltare le emozioni degli altri sarà la chiave di armonia e serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, giorni dinamici e pieni di contatti. Le stelle ti chiedono chiarezza: scegli con attenzione le parole, perché possono aprire porte o chiuderle.

Cancro

Cari Cancro, un periodo di riflessione e di rinnovamento interiore. Cerca la pace dentro di te: meditazione, natura o arte possono offrirti equilibrio e ispirazione.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), il tuo carisma è al massimo, ma Saturno ti ricorda di non esagerare con la presunzione. Mostrati generoso e gli altri ti seguiranno volentieri.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, settimana di lavoro intenso e precisione. Non trascurare la salute: piccoli gesti quotidiani, come camminare o respirare profondamente, ti aiuteranno a sostenere il ritmo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i tuoi sentimenti. È il momento giusto per chiarire malintesi o rafforzare legami. L’equilibrio che cerchi si costruisce con dialogo e ascolto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni intense e intuizioni profonde ti guidano. Fidati del tuo istinto, ma non isolarti: condividere i pensieri con qualcuno di fidato può portare soluzioni inaspettate.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di libertà e avventura è forte. Nuove opportunità possono arrivare da lontano o da ambienti diversi dai tuoi soliti. Osare, con prudenza, ti porterà soddisfazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la costanza e la disciplina sono premiate. Non avere fretta: progetti a lungo termine stanno prendendo forma, e il successo arriverà se continuerai a lavorare con metodo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), giorni creativi e innovativi. Idee brillanti possono nascere dal confronto con amici o colleghi. Lascia fluire la fantasia e le intuizioni si realizzeranno.

Pesci

Cari Pesci, settimana delicata e ispirata. Attento ai sogni e ai segnali sottili dell’universo: possono offrirti indicazioni preziose per il lavoro e per l’amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca